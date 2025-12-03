藍強推不當黨產條例「逕付二讀」 周軒示警：救國團可拿回近14億

政治中心／綜合報導



國民黨多位立委日前提出《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正草案，內容擬將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。立法院在2日議程中，將該草案逕付二讀。對此，政治工作者周軒在臉書撰文示警，若通過，清冊內總價值近14億新台幣的財產，全部都要還給救國團。









國民黨強推不當黨產條例「逕付二讀」 周軒示警：若通過救國團可拿回近14億

周軒指出，在救國團求救下，國民黨黨中央下令黨團要修法以利未來選舉。（圖／民視新聞資料照）

周軒在臉書指出，由藍委游顥提出的「不當黨產條例修正案」在藍營強推下逕付二讀，對方把「政黨附隨組織」的定義加上一句話：「曾屬於國家者，不在此限。」他認為，其實這就是「救國團條款」。周軒進一步說，救國團三番兩次向國民黨陳情，表示他們不是黨產，他們的財產不能被拿走。於是國民黨中央指示，今天一定要把黨產條例逕付二讀，這樣對2026年、2028年的選舉才有用。

周軒列出國民黨強推二讀的不當黨產條例修正案。（圖／翻攝周軒臉書)





但周軒點出，國民黨完全沒有想清楚自己在做什麼。如果曾經是屬於國家的，為什麼現在不還給國家？為什麼早在2022年，救國團就已經被命令要把他們過去從國家取得的財產交還給國家，現在卻又想要求國民黨翻案？他也貼出2022年黨產會對救國團下達的處分書，指出清冊上的財產，就是過去救國團從國家取得、如今應該歸還國家的。如果游顥的這項修法通過，這些總價值近14億新台幣的財產，全都要還給救國團。









原文出處：國民黨強推不當黨產條例「逕付二讀」 周軒示警：若通過救國團可拿回近14億

