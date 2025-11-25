藍強推中配參政免棄中國籍 綠委提解方反制

▲藍營擬強推中配6改4與中配從政不需放棄中國籍，鍾佳濱表示，當國會多數胡作非為，就是公投制度發揮力量的時候。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.25）

[NOWnews今日新聞] 立法院本屆藍白多數，近來又聯手強渡公投綁大選，此外後續擬強推中配入籍年限從6年縮短為4年，此外也表態將修正《國籍法》明定中配參政權不受國籍法規範，恐讓國會少數民進黨束手無策，對此民進黨團幹事長鍾佳濱表示，當國會多數倒行逆施、胡作非為的時候，就是公投制度發揮力量的時候，當國會通過國民所不要的法案，國民也可以透過公民的方式來推翻與否決。

鍾佳濱表示，當國會多數倒行逆施、胡作非為的時候，就是公投制度發揮力量的時候。在台灣公投制度有兩個功能，一個是創制，一個是複決，對於國會怠惰不願意實施福國利民的法案，國民可以透過公民投票提案，要求立法院制定相關的法律案；同樣的，如果國會倒行逆施、胡作非為，通過國民所不要的法律案，也可以透過公投的方式來推翻、否決。

鍾佳濱表示，國民黨上週通過公投綁大選，而該議題已經在2021年四大公投被民意否決了，但藍白卻再度提出來，以立法的方式通過，難不成逼得全體國人還要再度用公投來推翻這樣法案嗎？

鍾佳濱說，以藍白為首的國會多數如果繼續這樣違背民意，最後還是會遭到全體民意透過公投制度反撲。不管是《國籍法》、公投綁大選還是中配6改4，如果一味去符合中共要求，來制定強加在2300萬台灣人民上的法律案，中華民國法律體制不容許，台灣的人民也不會接受，公投就是一個制度上解救的方案。

