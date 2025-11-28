藍強推修國籍法！吳思瑤喊「民進黨絕對強力反制」：民生優先去哪了？

記者楊士誼／台北報導

國民黨提案修改國籍法，放寬中配參政限制，使其不需放棄中國國籍。民進黨立委吳思瑤今（28）日質問，在野黨在會期初口口聲聲說「民生優先」，現在到哪了？她也呼籲國民黨不要拿不同的時空背景，去脈絡化的合理化自己的不合理之處，且國籍法修法應三思而後行，民進黨團也絕對會強力反制。

吳思瑤表示，國民黨快馬加鞭地排案想要為中國人獲得特權，民進黨團絕對會強力反制，且社會反彈聲量高，也認為這違反對國家單一忠誠的義務跟平等性原則，還是請在野黨應當三思而後行。她表示，這會期之初，在野黨口口聲聲說「民生第一」，但從連番爭議性法案來看，民生優先到哪了？她批評，國籍法是爭議中的爭議，陳玉珍稱民進黨過往也有提案，不要一再去脈絡化，把不同時空背景拿來合理化自己的不合理之處。

廣告 廣告

吳思瑤強調，中配參政權比照台灣所有國人，只要有雙重國籍就必須放棄、效忠我國憲法，就像結婚不能重婚，不能說這是婚姻自由，要再結婚就要放棄原有的婚姻，在野黨不要再次引爆國人怒火。

吳思瑤指出，遭羈押的中配何春鶯涉反滲透法，接受中國資助替民眾黨站台，這當然是該查、該辦、該嚴懲的犯行，另外也有地下匯兌、詐欺罪行等。她強調，只要在台灣違反任何法律，不管是誰都應當接受司法調查與究辦，而民眾黨應當就此清楚說明。她表示，希望司法勿枉勿縱，但政治上若黃珊珊、柯文哲確實收受中方資金選舉協力，絕對有非常大的違法問題。

吳思瑤也強調，守法的新住民非常多，還是要給予一起熱愛台灣的新住民、中配給予最高支持，對於違法中配或國民黨修法給特權可以兩相比照，不用污名化所有中配，多數人都是值得關愛的新台灣人。

更多三立新聞網報導

藍白封殺政院財劃法！立院民進黨團嗆「邊演邊改腳本」：歹戲拖棚

賴清德提強化戰力特別預算案 吳思瑤揭三層意義：台灣的時代使命

藍推「中配當選免放棄國籍」！吳思瑤揭中國介選組合拳：國籍法是大魔王

吳怡農拋民調「僅落後王世堅」！綠委喊尊重選對會：整合好不是大問題

