藍強推停砍年金法案 賴總統:年改不該走回頭路 盼朝野三思

政治中心／林靜、廖文璞 台北報導

立法院前一天（12號）院會表決，藍營憑人數優勢、強行三讀通過國民黨版"停砍年金法案"，退撫基金恐怕提前至2046年破產、全民負債。對此總統賴清德表示，年金的議題牽涉到世代正義、國家財政永續，不應再走回頭路，也盼法案還未送出立法院前，朝野都能夠，再三思考。

前一天立法院國民黨團強推反年改修法、三讀通過，退撫基金面臨破產危機，賴總統親上火線，喊話在野黨。

廣告 廣告

總統賴清德：「年金的議題牽涉到世代正義，也牽涉到國家財政永續，蔡英文總統是完成了一項，不僅僅是馬英九前總統，想要完成沒有辦法完成，也是社會長期以來，要求的一項重大政策，在這個時候不應該再走回頭路，所以我是希望反年改的法案，還沒有送出立法院，朝野都能夠再三思考。」





賴

國民黨強推停砍年金法案 賴總統：年改不該走回頭路 盼朝野三思（圖／民視新聞）





賴總統苦口婆心！因為根據國民黨團修法版本，退撫基金可能再20年就會破產，將提早3到4年，若要補足財政缺口，政府得額外撥補"數千億元"，這筆帳全民買單。學者陳方隅就痛批，"不管你投給誰、是不是公教，這些多出來的退休金，最後都會由你、還有你的下一代一起付帳，這次修法就是"短期討好，長期傷人"。

國民黨團書記長羅智強：「呼籲賴清德總統跟卓榮泰院長，公教乃是國家之本，停砍年金才是真改革。」

財經專家徐嶔煌：「當初我們在談年金改革的時候，談的是它原始的設計方式的時候，就是讓錢的支出，它到後面一定會發生，入不敷出的情況，現在到2046年就會破產，如果到時候公教這邊，需要撥補的話，請問錢從哪裡來 舉債來嗎，然後排擠到其他的預算嗎，用四個字形容叫透支未來。」





賴

國民黨強推停砍年金法案 賴總統：年改不該走回頭路 盼朝野三思（圖／民視新聞）

年改造成的世代不正義，行政院長卓榮泰喊出，不能"倒行逆施"，法案執行，還有變數。

原文出處：賴

更多民視新聞報導

反年改三讀通過 媒體人「四個字」形容藍白

國造潛艦「海鯤號」驚傳液壓系統出包！台船公司認了：將改善缺失

遭國防部打臉！澄清2億子彈底火採購案：合法公開招標

