藍強推助理費除罪！綠預告2招反制：傅崐萁意圖詐騙讓陳玉珍做「車手」
記者楊士誼／台北報導
國民黨立委陳玉珍提案「助理費除罪化」，引起包括藍營立委助理在內的反彈，民進黨立院黨團今（9）日痛批，提案將公費助理各種費用由立委統籌運用，每人每年平白增加779萬9千元，恐成為立委的金庫，應懸崖勒馬。民進黨團也指出，傅崐萁根本意圖詐騙，再讓陳玉珍做「車手」扛責，黨團明天將會要求審計長說明助理費用如何核銷、週四社福衛環委員會也會要求勞動部長洪申翰對此進行專案報告。
民進黨團上午召開「國民黨修法自肥! 助理費成小金庫」記者會，黨團幹事長鍾佳濱表示，陳玉珍銜命提出修法，但據了解是國民黨秘書長親自遊說要求提案的。他批評，提案一出就引起軒然大波，助理健檢、文康活動等費用全部吃乾抹淨，通通由立委統籌運用，助理的保險跟退休金還由立委自理，而113位立委共編列8億8127萬，每人每年平白增加779萬9千元，立委一年可以得到上班族超過十年的收入。
鍾佳濱也指出，在草案說明中可見，助理健檢、文康、辦公事務費、健檢費用等補助費如何運用，僅對選民負政治責任，非貪污治罪條例及刑法規範範圍。修法後將補助費通通納為己有，卻僅對選民負政治責任，藍營還說提案是保護助理，但如果錢交給立委，助理當人頭就不會有刑事責任，這是保護助理，還是意圖詐欺，把助理當車手還車手免責？
鍾佳濱也表示，黃國昌稱「公費就是公款就要公用」，民眾黨團要說清楚立場。明天會要求審計長說明公款如何檢具、核銷，週四也會加開勞動部專案報告，助理費除罪化修法，攸關全民納稅錢是否變成立委的小金庫，國民黨要懸崖勒馬、回頭是岸。
黨團副幹事長范雲表示，傅崐萁宣稱此修法保障助理的先進立法，還說「其他先進國家都是這樣」。但看歐美、日韓相關規定會發現，有專業分級、國會培訓助理專業技能且公開透明，薪資由國會支付，修法卻讓薪資提報不用單據，就會有人頭助理、立委私吞薪水等問題產生。她直言，傅崐萁根本就是意圖詐騙，還把車手的責任推給陳玉珍，她也呼籲各界一起施壓，若不撤案，黨團會有更主動的做法。
黨團副書記長林月琴指出，該修法是在決定國會助理究竟是專業工作者，還是立委的工具人？國民黨把公費助理費變成立委可運用的款項，錢變成立委說了算，助理費就成為私房錢，外界完全看不見用途，更甚者有些立委根本不會認真找助理，每個月卻仍能領錢。她表示，若助理狀態不公開，誰跑行政機關、接觸機密資料將全變成黑箱，敵對勢力手伸進來更加容易，國會變成立委親友的人力銀行。她質疑，未來助理有無勞健保？生日禮金？年終？健檢？不僅可能通通都沒有，連薪水都由立委說了算，藍營是幫特定人士開後門，應立刻撤回。
黨團副幹事長沈伯洋表示，過往很多助理變成人頭，還變成詐欺共犯，這時最該負責的就是詐領助理費的立委，藍營卻要修法讓立委無罪，讓貪污除罪化。沈伯洋指出，如果按照修法，難道未來國會助理變成志工？若錢被扣在立委的口袋裡，助理的錢哪來？若是金主甚至境外勢力給的，要如何得知？而國民黨長期不願給公督盟公費助理資料，藍營早就在計畫讓國會助理的狀態不透明，不讓國人知道錢從哪來。
