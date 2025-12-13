藍強推「反年改」修法三讀通過 陳其邁：程序欠妥當

〔記者洪定宏／高雄報導〕立法院國民黨團推反年改修法，昨天院會挾人數優勢三讀通過修正公、教人員退撫等相關法令，高雄市長陳其邁今天接受媒體聯訪，他認為「程序上是有欠妥當」。

陳其邁指出，年金改革不應該走回頭路，更應該在討論年金改革過程，能夠有社會共識比較重要，前總統蔡英文當時推動年金改革，舉辦非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議，來凝聚社會的共識。

陳其邁強調，年金制度牽涉到職業別的公平性、世代正義跟財政永續，所以如果年金改革沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速修法，「程序上是有欠妥當」，應該要有更多的社會討論。

