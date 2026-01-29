藍強推「解套救國團」！黨產會：不能抹滅協助國民黨建構威權的事實

記者楊士誼／台北報導

黨產會呼籲立院正視救國團尚未交還不當財產，且仍耍賴不願交還劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害得來不易之自由民主與公平正義。（圖／資料照）

藍營強推黨產條例修法，稍早協商再度破局，恐在30日立院本會期最後一場院會上強行闖關。黨產會今（29）日指出，救國團至今擁有特權地位，不僅未依約在2024年12月31日將房地交還台北市，尚還「現況使用」，而救國團與黨產會訴訟仍在進行中。黨產會呼籲立院正視救國團尚未交還不當財產，且仍耍賴不願交還劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害得來不易之自由民主與公平正義。

黨產會表示，救國團一再主張其為公益性社團，即便主張為真也不能抹滅、洗白過去黨國不分的威權年代，救國團等附隨組織藉國民黨執政地位之優勢，特權經營或直接由國家編列預算不當補助，協助國民黨建構黨國威權統治之事實。而今我國已然進入民主時代，救國團等附隨組織也已經脫離國民黨之實質控制，但那些藉執政之優勢從國家獲取的龐大不當利益，並未交還國家。假設如救國團所言，因為過去隸屬於政府而非國民黨之附隨組織，龐大的不當取得財產不是更應交還國家？

廣告 廣告

黨產會指出，救國團依舊擁有特權經營地位。以劍潭青年活動中心為例，救國團不僅未依約在2024年12月31日將房地交還台北市，尚還「現況使用」，以極其低廉的價格特權經營而聞風不動。黨產會質問，意圖修改《黨產條例》助救國團解套的立委們可曾想過，假設修法成真，救國團的特權經營，更將肆無忌憚，長長久久流傳下去，對於我國的民主轉型和民間社會的經濟健全會是多大的傷害？

黨產會強調，大法官在釋字793號解釋中已經明示，以追討不當黨產為手段之一的轉型正義工程，是我國深化民主，確立自由民主憲政秩序的重要手段。而救國團被認定為國民黨附隨組織之訴訟，台北高等行政法院已判決黨產會勝訴，救國團上訴最高行政法院審理中。尊重法院獨立審判的空間，難道不是法治社會的共識？黨產會呼籲立委們正視救國團尚未交還不當取得財產，且仍耍賴不願交還台北市劍潭青年活動中心的事實，切莫為一黨一團之私利，戕害我國得來不易之自由民主與公平正義。

更多三立新聞網報導

藍「解套救國團」30日恐闖關！黨產會貼文獻打臉：數百億黨產無法追討

國民黨要修《黨產條例》排除救國團 黨產會：意圖延續特權經營之財產

修法解套救國團！協商1小時無共識 藍委瞎扯綠「這些人」曾任幹部

廢黨產會？翁曉玲修「中央行政機關組織基準法」 綠委酸：翁大上人復辟

