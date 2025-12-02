藍強硬要求賴清德就國防特別預算備詢 朱立倫緩頰：若願至立院說明立委應尊重

國民黨前主席朱立倫今（2）日受訪時表示，只要總統願意到立院說明，立委應該要尊重其方式。（圖/李鍾泉攝）

針對總統賴清德提出8年1.25兆國防特別條例，國民黨立院黨團要求其至立院國情報告並接受詢答，不過綠營強烈反彈，認為大法官已明確解釋總統國情報告不能有實質質詢。國民黨前主席朱立倫今（2）日受訪時表示，只要總統願意到立院說明，立委應該要尊重其方式。

國民黨智庫國家政策研究基金會國政研究基金會今進行董事會改選，朱立倫也親自出席，並將智庫董事長一職交接給現任主席鄭麗文。他會前受訪時表示，祝福未來智庫在新任董事長的帶領下，能提供給立院黨團或是藍白相關重要建議。

朱立倫說，尤其相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。過去這幾年智庫真的扮演非常重要的角色，雖然經過輕量化，但也的確發揮了最大功能；所以立法院通過福國利民的法案，或是每次選戰，都是靠智庫大家共同努力，也有非常多學術專家成為志工，要感謝大家的努力與辛苦。

國民黨智庫國家政策研究基金會國政研究基金會今進行董事會改選，朱立倫也親自出席。（圖/李奇叡攝）

媒體詢問，國民黨現在希望邀請總統就1.25兆的國防預算進行國情報告，是否認為一定要採取即問即答的方式？朱立倫回應，總統負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大決策，面對如此重大的特別預算，如果總統能向全民說明，這是一個很好的機會。

「至於方式，當然要符合憲法相關規定。」朱立倫表示，相信總統只要願意到立法院說明，立委應該要尊重總統的方式，讓總統能再次說明，讓民眾的疑慮能夠減少，大家共同支持特別預算，這對國家才是有幫助的。



