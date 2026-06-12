藍彰化市長人選 交黨中央處理

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國民黨彰化縣黨部提名小組決議，彰化市長提名將委由黨中央處理，彰化縣議員温芝樺對此表示尊重。（本報資料照）

國民黨在彰化市長選舉方面，有縣議員温芝樺、彰化市民代會主席陳文賓登記參選，温主張民調、陳主張開放，2人經2次協調仍各持己見，彰化縣黨部提名小組12日決議，將全權委由中央黨部處理，縣黨部主委蕭景田表示，「這是沒有辦法的辦法」。

温芝樺、陳文賓在4日、9日已進行2次協調，都無法取得共識，彰化縣黨部因此交由提名小組在12日先討論，再邀兩人進行協調。蕭景田表示，基於雙方意見落差很大，提名小組決議委請黨中央接手處理彰化市長提名作業，希望在候選人出現後，黨內不會產生太大裂痕。

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「這是沒有辦法的辦法」，蕭景田表示，就像台中市長、宜蘭縣長原都有2人堅持參選，最終也交由黨中央處理；温、陳兩人有共識的部分，就是希望提名作業愈快愈好，至於中央所提方法能否獲雙方認同，他無法確定。

温芝樺表示，尊重提名小組的決議，如今提名程序已進入中央黨部處理階段，希望盡速完成定案，避免基層持續等待與不安。無論最終結果如何，最重要的是凝聚力量、整合團結，共同朝贏回彰化市目標前進。

陳文賓則說，黨中央承諾以最大勝選為考量，民調或徵詢地方意見都有可能，相信黨中央會審慎評估。日前縣黨部二次協調時，有多位彰化市里長到場，希望黨徵召陳參選，有里長曾說，若無結果考慮反「魏（魏平政）」。對此陳表示，對里長意見予以尊重，但他個人不希望這樣，大家都希望藍營拿回彰化市執政權，盼黨中央推出最好人選。

綠營人士認為，國民黨中央會「打太極」，將提名責任回推給地方，而初選是最公平的方式，最終會回歸初選，但一旦初選，陳恐退黨參選，屆時「三腳督」機率高；至於藍營彰化市長提名會不會如彰化縣長般，演變成最終提名「第三人」，他認為不太可能，他解釋，藍營未提名最強的立委謝衣鳯，是因謝家人不支持，但温及陳沒有這個問題。