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藍彰化市長協調又破局 温芝樺：若有強大民意支持就勇敢接受民調 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／彰化報導

國民黨彰化市長黨內初選9日進行第二次協調會議，登記參選的縣議員温芝樺堅持採民調決定，現任市代會主席陳文賓則要求黨徵召或開放參選。雙方對於提名方式仍各自堅持，協調再度破局，提名小組將在3天內提出雙方較能接受的提名方式 。

彰化市有73位里長，目前有61名連署支持陳文賓參選市長，陳文賓說，這不只是對他個人的肯定，更展現基層期待國民黨推出最強候選人的共同心聲。他認為，電話民調可能受到敵對陣營策略性操作影響，未必能真實反映地方選情。且單一民調數據無法完整呈現基層支持度、組織實力及長期服務成果，若作為唯一提名標準，恐影響整體勝選布局。

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温芝樺指出，協調的本質就是針對制度與機制交換意見，因此仍選擇僅自己親自出席，而非比較誰帶來的人比較多，把原本簡單的事情複雜化，反而失去協調的真正意義，也讓許多基層里長與地方人士被迫面臨選邊站的壓力。

温芝樺指認為，黨內同志本應團結一致，共同為彰化努力，而不是在提名階段就讓基層陷入對立與尷尬。她始終主張透過公開、公平、具公信力的民調機制來整合民意，這也是長期以來最能服眾的方式。

温芝樺說，如果真如對方所言擁有強大的民意支持，更應該勇敢接受民調檢驗，而非一再迴避最直接反映民意的方式。更直言，如果自認擁有壓倒性的支持度，卻又不願意透過民調來證明，這樣的邏輯恐怕難以讓支持者理解。

温芝樺坦言，她最遺憾的是，兩次的協調會明明是討論彰化市提名機制的場合，卻仍有不少言論不斷圍繞在她的家人身上。她強調，今天要參選的是「温芝樺」，不是家人。如果協調會議的焦點不是制度、不是民意，而是不斷消費與攻擊家人，那這樣的討論對彰化未來究竟有什麼幫助？又如何帶領彰化市民走向未來？

「我從投入公共事務以來，始終告訴自己不要用仇恨回應仇恨，也不會用攻擊回應攻擊。」温芝樺重申，即使面對各種抹黑、質疑與人身攻擊，她仍選擇保持理性與溫暖，因為她相信政治不該製造對立，而是解決問題；不該撕裂社會，而是凝聚共識。

温芝樺重申，仍將堅持一個公平、公正且符合民意期待的提名機制。她也呼籲所有黨內同志，把焦點放回彰化市的發展與市民需求，讓這場競爭成為理念與能力的競爭，而不是動員與攻擊的競爭，讓市民看見國民黨改革、團結與向前邁進的決心。

照片來源：取自温芝樺臉書

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