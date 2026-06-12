藍彰化市長提名僵局未解 蕭景田無奈拍板「丟回黨中央」

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彰化縣黨部主委蕭景田無奈表示，雙方對於提名方式意見分歧、落差太大，黨部不希望強行提名其中一方而造成黨內巨大裂痕。 （資料照片／陳愷巨）



國民黨彰化市長提名卡關，黨內兩派人馬僵持不下，國民黨彰化縣黨部今（12日）召開提名小組會議後，最終拍板將提名權「全數上交中央黨部」。據了解，温芝樺與陳文賓陣營對初選制度與徵召方式各執一詞，僵局持續升溫，地方黨部坦言已無法自行解決。

彰化縣黨部主委蕭景田無奈表示，雙方對於提名方式意見分歧、落差太大，黨部不希望強行提名其中一方而造成黨內巨大裂痕，影響後續整合，將提名權交給中央「實在是沒有辦法的辦法」。

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據了解，兩派人馬各執一詞，温芝樺堅持應透過公開的「民調」制度產生人選，才能凝聚基層力量；陳文賓則主張由黨中央直接「徵召」他，或乾脆開放競選，並透露目前已有過半數里長連署力挺；針對地方外傳「若未提名陳文賓，基層將拒投縣長參選人魏平政」的選情震撼彈，陳文賓則低調回應「不希望看到這種結果」。

温芝樺隨後回應表示尊重提名小組決議，但呼籲中央黨部應儘速定案，避免基層持續陷入焦慮與不安。

據《聯合報》報導指出，有地方人士分析，彰化市長提名遲遲無法拍板，如今這顆燙手山芋丟回中央，無論最終中央決定提名誰，沒出線的一方及其背後基層勢力恐都難以服氣，後續極可能演變成藍營實質分裂、甚至走向「三角督」的混亂局面，恐為國民黨彰化選情增添不可預測的震撼變數。（責任編輯：王晨芝）

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