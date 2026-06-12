藍彰化市長提名陷僵局 蕭景田委請黨中央處理：沒辦法的辦法

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國民黨彰化市長提名作業陷入膠著，彰化縣議員溫芝樺與彰化市民代表會主席陳文賓經多次協調仍無法達成共識，彰化縣黨部最終決定將提名案全權委由中央黨部處理。彰化縣黨部主委蕭景田表示，「這是沒有辦法的辦法」。

陳文賓（前排著白色上衣者） 。（報系資料照）

溫芝樺與陳文賓分別於本月4日、9日及12日進行三次協調，雙方對於提名方式的看法差異甚大。溫芝樺主張透過公平、公正、公開的初選民調決定人選，而陳文賓則認為「初選就是分裂的開始」，傾向由黨中央徵召或透過協調方式產生候選人。第三度協調於12日下午登場，雙方依舊互不退讓，協商最終宣告破局。

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彰化縣黨部主委蕭景田表示，提名小組會議決議將此案件交由黨中央接手，主要考量是希望在候選人出現後，黨內不會產生太大裂痕。蕭景田強調「這是沒有辦法的辦法」，並舉例指出，台中市長、宜蘭縣長原本也都有兩人堅持參選，最終同樣交由黨中央處理。他表示，縣黨部不再參與彰化市長提名作業。

温芝樺。（報系資料照）

溫芝樺對提名小組的決議表示尊重，並表明希望提名作業能儘速完成定案，避免基層持續等待與不安。她強調，無論最終結果如何，最重要的是凝聚力量、整合團結，共同朝著贏回彰化市的目標前進。陳文賓也對提名小組的決議表示尊重，認為黨中央會以最大勝選為考量，民調或徵詢地方意見都有可能，並表示黨中央會審慎評估。

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