藍彰化提名待協調 突取消謝衣鳯會面

2026彰化縣長選舉，國民黨提名人選遲未定案。立委謝衣鳯上個月表態參選，黨內選情加溫。本報資料照片

2026年彰化縣長選舉，國民黨中央原約立委謝衣鳯昨會面，卻臨時取消，從謝上個月表態參選，選情加溫但黨內未進一步協調；爭取提名的兩位前副縣長，柯呈枋指出，外界質疑「中央指定人選」，他呼籲必要時透過民調產生人選；另洪榮章說，彰化是非都會區，提名策略應綜合評估，而非單一民調 。

謝衣鳯上月表態參選後，持續現身南北彰各地活動，也多次與縣長王惠美同框出席縣政行程。

謝衣鳯說，黨中央原本約她昨天會面，但臨時取消；截至昨天，黨內尚未進行實質協調。謝表示，地方普遍期待人選能盡早拍板，且據了解多數縣市以協調方式產生提名人選。

柯呈枋表示，近來外界不時提及「中央指定人選」的說法，他認為地方選舉應回歸制度，黨中央尚未與他接觸，柯希望先協調，若無共識再討論初選機制。必要時做民調，唯有公平、公正的程序，才能說服選民。他也說自己持續作民調，認為只要繼續耕耘，會累積成果。

洪榮章指出，黨中央至今人選未拍板，顯示有其他因素需要整體評估。洪說，彰化是農業縣，與都會型態不同，知名度不等於支持度，民調非唯一選項，還要納入派系整合與後勤的續航力。他表示，黨中央尚未與他接觸，近來基層因人選未定而焦慮，他呼籲支持者稍安勿躁，以大局為重，團結才能勝選。

黨內人士認為，「黨中央不大可能直接指定彰化縣長人選」，若協調不成，較可能的方式是進行內部民調，不對外公開數字，另以民調結果作為協調依據，這樣的方式較能說服各陣營支持者，最終重整腳步，團結贏得勝選。

