藍彰化提名陷姊弟爭 謝衣鳯喊話謝典霖：朱立倫、鄭麗文要我選

謝衣鳳稱是朱立倫、鄭麗文要她選彰化縣長的。資料照 李政龍攝



國民黨2026彰化縣長提名人選未定，傳出因彰化謝家姊弟不相讓。國民黨立委謝衣鳳今（6日）對胞弟、議長謝典霖喊話，是國民黨前後任主席朱立倫、鄭麗文希望她選的。

身兼國民黨彰化縣黨部主委的謝衣鳯今以錄影回應外界提問表示，國民黨中央不論是過去的黨主席朱立倫或現任主席鄭麗文，黨內高層都曾經表示希望她能參加彰化縣長選舉，因此才在上月底表態。至於弟弟謝典霖動向，謝衣鳳說，「對於謝議長未來是否轉換職務或人生規劃，相信他會做出最好的選擇。」

廣告 廣告

謝衣鳯上月底無預警宣布參選縣長，其弟、議長謝典霖原規劃5日公開宣布參選縣長，也被謝衣鳯動作打亂。除謝家外，前立委柯呈枋、縣長王惠美系統的前副縣長洪榮章也表態爭取提名。藍營群雄並起，呈現亂局。綠營則早定於一尊，提名綠委陳素月參選。

媒體報導，地方政界盛傳謝衣鳯參選下屆縣長，決定前未告知父母，也有一說是經父母默許。另有政壇人士指出，謝家安排謝典霖到國民黨擔任不分區立委，若謝衣鳯勝選，謝典霖可參加第三選區立委補選。

更多太報報導

鄭麗文揭2026「徵召李四川選新北」：現任優先、南台灣重點突破

彰化謝家表態！ 謝衣鳳鬆口：願成為2026國民黨彰化縣長候選人

二階連署失敗第4起！罷謝衣鳯達成率72.79%不送件 謝衣鳯回應了