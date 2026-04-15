藍彰化縣長提名卡關風暴！鄭麗文吐實情：謝家決定已經很清楚了

國民黨彰化縣長人選持續卡關，引發基層焦慮。對此，國民黨主席鄭麗文今受訪表示，謝家的決定在自己去參訪大陸前已經很清楚了，自己也和彰化縣長王惠美通過電話，現在就是等王惠美從日本返台後，會再好好討論。

謝衣鳯（中）、柯呈枋（左）及洪榮章（右）聯合聲明，要求國民黨中央回歸在地徵召。（圖/謝衣鳯提供）

國民黨中央擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長消息曝光後，早表態爭取提名的立委謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋及彰縣工策會總幹事洪榮章11日發聲明給黨主席鄭麗文及組發會，盼回歸「在地徵召」。

地方原本預料，隨著鄭麗文出訪大陸後，人選有望在今天（15日）的中常會中定案，但依彰化縣黨部主委蕭景田14日與鄭麗文會晤結果，今日應不會宣布人選；地方政壇人士透露，縣長人選基本已取得共識，但因有地方某位大佬強烈反對，仍需再溝通協調。

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鄭麗文今接受主持人王淺秋專訪。（圖取自《千秋萬事》YT）

針對彰化縣長選戰近來的風風雨雨，鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，「我們一直很努力的在做全面的溝通跟了解。這當中當然彰化也有其在地特殊的政治的生態，王惠美昨天還特別從日本跟我通了電話，她帶團到日本訪問，所以等她回來了以後，等縣長回來了以後，會好好的就彰化的提名，再來做最後的溝通跟規劃」。

鄭麗文強調，「謝家其實溝通非常久了，所以謝家的決定已經很清楚了，在我去大陸前就已經很清楚了，所以我們會積極的在協調，我們昨天也有為這個事情開會，然後我就說昨天晚上，王惠美還特別從日本跟我通了電話，那我也跟縣長講說等她回來，我們再見面好好談」。

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