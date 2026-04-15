白沙屯媽祖北返回鑾 進香現場實況、目前位置一次看
藍彰化縣長提名卡關風暴！鄭麗文吐實情：謝家決定已經很清楚了
國民黨彰化縣長人選持續卡關，引發基層焦慮。對此，國民黨主席鄭麗文今受訪表示，謝家的決定在自己去參訪大陸前已經很清楚了，自己也和彰化縣長王惠美通過電話，現在就是等王惠美從日本返台後，會再好好討論。
國民黨中央擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長消息曝光後，早表態爭取提名的立委謝衣鳯、彰化縣府參議柯呈枋及彰縣工策會總幹事洪榮章11日發聲明給黨主席鄭麗文及組發會，盼回歸「在地徵召」。
地方原本預料，隨著鄭麗文出訪大陸後，人選有望在今天（15日）的中常會中定案，但依彰化縣黨部主委蕭景田14日與鄭麗文會晤結果，今日應不會宣布人選；地方政壇人士透露，縣長人選基本已取得共識，但因有地方某位大佬強烈反對，仍需再溝通協調。
針對彰化縣長選戰近來的風風雨雨，鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》專訪時表示，「我們一直很努力的在做全面的溝通跟了解。這當中當然彰化也有其在地特殊的政治的生態，王惠美昨天還特別從日本跟我通了電話，她帶團到日本訪問，所以等她回來了以後，等縣長回來了以後，會好好的就彰化的提名，再來做最後的溝通跟規劃」。
鄭麗文強調，「謝家其實溝通非常久了，所以謝家的決定已經很清楚了，在我去大陸前就已經很清楚了，所以我們會積極的在協調，我們昨天也有為這個事情開會，然後我就說昨天晚上，王惠美還特別從日本跟我通了電話，那我也跟縣長講說等她回來，我們再見面好好談」。
更多中天新聞網報導
新北市長民調驚天變！鄭麗文曝關鍵因素：從來不敢小覷
影/白沙屯媽祖「衝鎮瀾宮」轎班大哥慘摔 廖大乙揭2原因
韓職/嘲笑女球迷身材像輪胎！樂天巨人投手被炎上道歉了
其他人也在看
火鍋店亂摸被抓包！女老闆怒甩巴掌 他見丈夫秒縮
根據《重慶晨報》報導，事件發生於4月14日19時許。女老闆鄒女士表示，當時店內來了一行5名男性顧客用餐，其中一名男子在短時間內多次主動靠近。她指出，約10分鐘內對方至少三度上前搭話，過程中兩度邀約她與同行女性一起喝酒，言語間帶有試探意味。鄒女士回憶，男子第一次搭...
藍營彰化縣長有解？ 鄭麗文曝「謝家已做決定」：待王惠美回國後磋商
2026選戰藍白合持續推進，今（15）日兩黨的工作小組召開會議，討論宜蘭、新北的整合作業，雙方都期盼四月底前可以拍板。不過彰化縣藍營人選依舊難產，國民黨主席鄭麗文接受專訪時，針對立委謝衣鳯堅持參選，她
謝家姊弟之爭父母心累「鄭董」跪迎白沙屯媽祖祈福
彰化縣立委謝衣鳯及其弟弟議長謝典霖近來因彰化縣長選戰布局及開箱豪宅等事紛亂不斷，家務事與公眾事攤在陽光，外界霧裡看花，最難受的就是姊弟倆的父母，畢竟手心手背都是肉。15日上午，謝家姊弟的媽媽、前立委鄭汝芬被目擊跪地迎接白沙屯媽祖，不斷喃喃有詞向媽祖祈求庇佑，引發民眾熱議。
謝衣鳯選不了彰化縣長？鄭麗文：謝家的決定已經很清楚了
國民黨彰化縣長人選未定，立委謝衣鳯多次重申參選決心，但遭彰化謝家反對。國民黨主席鄭麗文今表示，謝家的決定已經很清楚了，也溝通非常久，等彰化縣長王惠美訪日回來，會就此事做最後的溝通和規劃。鄭麗文表示，他們一直很努力的在做全面的溝通跟了解，彰化有彰化在地特殊的政治生態。縣長王惠美昨天還特別從日本跟她通了
【有片】李貞秀狂打黃國昌因「怕柯文哲被架空」 爆他曾要大家不要戴KP徽章
前民眾黨立委李貞秀遭開除黨籍後化身「名嘴」狂轟黨主席黃國昌。她今（15日）在立院受訪表示，之所以狂打黃國昌，是因擔心前主席柯文哲遭黃國昌「架空」；至於有民眾黨支持者開罵她
Google I/O 2026亮點搶先看！AI、Android 17、跨裝置三大重點
【記者趙筱文／台北報導】距離5月19日登場的Google I/O 2026只剩一個月，Google已提前釋出首波重點內容。從目前曝光資訊來看，今年大會將聚焦AI、Android 17與跨裝置應用體驗，涵蓋手機、電視、車用與XR裝置等多場景整合，被外界視為Google全面推進「AI生活化」的重要一年。
國民黨彰化縣長提名卡關 謝家陷姊弟之爭母跪求白沙屯媽祖
國民黨彰化縣長提名人選，遲遲未能定案，立委謝衣鳯欲角逐，但家族長輩傾向維持現狀，不同意她參選，引發討論。今天上午，白沙屯媽祖鑾轎進入彰化縣溪州鄉，謝衣鳯的母親、前立委鄭汝芬現身跪地參拜，引發外界聯想。
新北藍白合談妥了?李四川.黃國昌首度同框受訪.遭民眾怒嗆
政治中心／綜合報導2026地方公職人員選舉，藍白兩黨在15日討論宜蘭縣與新北市的首長整合，上午包含黨中央跟選將都認為整合會很順、也認為全民調會是比較好的整合方式。下午藍、白參選人李四川、黃國昌，經過不到1小時的會談，雙方會後首度同框，兩人表示協調過程，相當順利。不過，就在兩人受訪時，遭到民眾嗆聲，成為一段小插曲。藍、白陣營，有意角逐新北市長的李四川、黃國昌，兩人肩並肩，神情看起來相當輕鬆。不過，兩人首度同框出席藍白合工作小組會議，卻迎來民眾的嗆聲。民眾大喊，超速仔，要不要選到底啦。民眾大喊超速仔，只見黃國昌一臉尷尬，國民黨、民眾黨新北市的藍白合，到底談好了沒？新北市長參選人(民眾)黃國昌表示，非常的融洽也非常的順利，至於相關的細節，我們就交由黨部工作人員小組的成員，來跟大家說明。新北市藍白合談妥?李四川.黃國昌口徑一致。（圖／民視新聞）新北市長參選人(國)李四川表示，跟黃國昌主席的協調，相當的融洽，那有關技術論的這些細節，就由黨的行政，來作為受理。新北市藍、白怎麼合，經過不到一小時的會談，李四川、黃國昌，兩人均表示過程相當融洽，後續細節有待黨部，統一對外說明。除了新北市，藍白兩黨也針對宜蘭縣的布局，進行整合會談。新北市藍白合談妥?李四川.黃國昌口徑一致。（圖／民視新聞）國民黨組發會主委李哲華說，我們上次有嘉義市大家共同合作，產生人選的經驗，那我想今天應該會很順利。民眾黨秘書長周榆修表示，原則上全民調是這次合作過程中的方式。宜蘭縣藍白合預計四月底以民調決勝負，能不能順利整合還不知道，加上傳出藍營內部裂痕未解，這一局恐怕還有得瞧。原文出處：新北藍白合談妥了？ 李四川、黃國昌首度同框受訪.遭民眾怒嗆 更多民視新聞報導白沙屯媽起駕疑錯過吉時？ ＂山邊王爺突暴衝＂拱天宮緩頰李貞秀狂酸「選不上」？陳柏惟曝黃國昌只能「寄望一事」！黃國昌超尷尬！與李四川談藍白合結束遭民眾嗆：超速仔選到底啦
台中北屯區議員提名牛步誰在卡？ 江和樹轟周榆修：會贏卻選到輸
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 各黨備戰2026地方選舉，台中市北屯區因席次多一席，國民黨、民眾黨磨刀霍霍，現如今民眾黨在民調後近一個月，黨中央仍無提名動作，加上國民黨台中黨部主委蘇柏興直言，若第3名民調高於民眾黨人選，不排除再提一席。對此，民眾黨中央委員江和樹砲轟秘書長周榆修，會贏的局選到輸，會被國民黨笑。 「一個李貞秀就可以把民眾黨搞垮嗎？」江...
彰化縣長提名卡關、謝家姊弟之爭僵局 母親鄭汝芬現身跪求白沙媽
國民黨在2026彰化縣長選戰遲遲未做出決定，立委謝衣鳯早早表態爭取參選，卻與弟弟、彰化縣議長謝典霖爆出「姊弟之爭」。因為姊姊想選縣長、弟弟想連任議長，但若兩個彰化政治大位都讓謝家拿下，地方觀感不佳，對
彰化縣長王惠美率9首長赴日！考察住吉福祉中心 借鏡全齡照護
記者吳東興∕彰化報導 彰化縣政府為借鏡日本地方創生與社福經驗，由縣長王惠美率領和美鎮…
【一文看懂】672天生命嘎然而止 剴剴案發生什麼事？關鍵時間軸曝光
一歲半男童剴剴在惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳凌虐下，短短4個月內就因長期受虐及營養不良身亡，引爆全民怒火。其中，兒福聯盟的收出養社工陳尚潔，也被控疏於注意，在定期訪視時忽視剴剴受虐跡象，甚至在事後擅改處遇紀錄，被依過失致死、偽造文書罪名起訴，一審即將於今（4/16）日上午宣判。究竟剴剴短暫672天的短暫生命為何終結？惡保母姊妹最新訴訟進度為何？陳尚潔在本案如何抗辯？《太報》帶你一文看懂。
京都小學生命案／去年入贅改姓成繼父！為何痛下毒手？ 男童曾抱怨：常跟他吵架
京都南丹市一名小六男童安達結希失蹤22天後被發現遺體，37歲的繼父安達優季終於坦承殺害自己的繼子。據報，優季去年底才和結希的母親結婚，入贅到安達家而改姓，原本還傳出預計要來台灣旅遊，未料竟發生這起人倫悲劇，現在除了釐清他為何痛下毒手，優季過往的背景也引發討論。
結束戰爭先決條件! 美、以強逼交出濃縮鈾 伊朗堅拒 普丁忍不住表態了
[Newtalk新聞] 俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫 15 日接受《今日印度》報採訪時表示，俄國總統普丁準備重新考慮將伊朗濃縮鈾運往俄羅斯的提議。 佩斯科夫稱，俄方曾準備從伊朗接收濃縮鈾，這原本可能是「不錯的解決方案」，但美方拒絕了這一提議。佩斯科夫還說，國際原子能機構從未證實伊朗有任何發展核武器的企圖。 另據《今日俄羅斯通訊社》 ( RT ) 報導，俄外長拉夫羅夫 15 日表示，俄方準備盡可能以伊方能夠接受的方式在解決伊朗濃縮鈾問題上發揮作用。 伊朗科學家在核設施內工作。 圖 : 翻攝自央視新聞 以色列國防部長卡茨當地時間 14 日發表聲明稱，2025 年以色列對伊朗發動的「12日戰爭」以及近期開展的軍事行動「摧毀了伊朗的核計畫及其製造核武器的能力」。卡茨說，「剩下的問題是濃縮鈾」。美國和以色列已將清除伊朗境內的濃縮鈾作為結束地區軍事行動的「先決條件」。 伊朗外交部發言人巴加埃當地時間 15 日在記者會上表示，伊朗在國際法框架下享有的合法權利是不可談判的。伊朗和平利用核能的權利，並不是任何人授予的，也不能在壓力或戰爭條件下被剝奪。這一權利源於伊朗作為《不擴散核武器條約》成員國所享有的權
張善為癱瘓原因曝！錄節目「1動作」害脖子歪掉 知情者揭驚人內幕
男星張善為當年因演出《麻辣鮮師》「蝌蚪」一角廣為人知，之後主持《完全娛樂》、在兒童台以「黑皮哥哥」的身分帶動唱跳，累積了大批粉絲。眼見演藝之路逐漸順遂，2013年時卻因病癱瘓臥床，消失於演藝圈。資深媒體人許聖梅曾於節目中透露張善為癱瘓的原因，指他因2003年錄製節目時進行「1動作」導致頸椎嚴重受傷，留下瘀血血塊隱患。
最新民調「這黨」好感度墊底！負面聲量超高
[NOWNEWS今日新聞]台灣民眾黨近期深陷前立委李貞秀引發的輿論漩渦，因不滿黨中央的懲處與遞補資格爭議，李貞秀轉而與民眾黨主席黃國昌等黨內核心成員隔空互撕、公開叫板。透過TPOC台灣議題研究中心藉由...
賴清德最該擔心「這人」！她預言：2028會贏
[NOWNEWS今日新聞]隨著歷史性的「鄭習會」落幕，鄭麗文投入2028年總統大選的呼聲也水漲船高。不過，根據《美麗島電子報》最新民調，在諸位政治人物好感度調查中，台北市長蔣萬安以超過6成的支持度領先...
情勢變了「台灣、中國」地位大反轉？專家亮出「鐵證」
財經中心／李汶臻報導中國國民黨主席鄭麗文日前展開訪中之旅，並於4月10日與中國國家主席習近平會面，「鄭習會」落幕後，國台辦選在鄭麗文返台前、釋出10項惠台大禮包，包含推動直航正常化、恢復上海與福建居民自由行，以及其他觀光、農產品、文化合作等。財訊傳媒董事長謝金河就指出，此消息14日一度帶動台灣觀光類股走強，但僅一天後又現原形。他也亮出多項台灣經濟成績單，直言「台灣的經濟成長率超過中國已經是事實」，並強調「台灣不需要中國的讓利」，更稱現在的局勢早已反轉，是「中國依賴台灣，而非台灣依靠中國」。
【Follow法人】法說會前外資調節台積電逾2千張 同步砍面板雙虎逾6萬張
（下午4時45分更新外資買賣超個股） 台股今（16）日續創新高，終場收在37,132點，同時台積電法說登場。三大法人合計買超515.22億元，外資連3買，單日買超440.07億元，啟發投顧分析師丁彥鈞指出，台積電法說優於預期、展望正向，帶動資金持續回流權值股，還有上漲空間。觀察外資買賣超，今調節台積電逾2千張，同步砍面板雙虎群創（3481）與友達（2409）合計逾6萬張。
白沙屯媽祖進香變質了？10年資深香燈腳曝「2大崩壞現狀」 無奈嘆：該不該繼續走呢
「跟著媽祖走快10年了，以往都非常期待和興奮，但今年竟然還在猶豫要不要跟走。」全台引頸期盼的宗教盛事「白沙屯媽祖進香」於 12 日深夜正式起駕，展開為期8天7夜的徒步之旅。每年這場活動都吸引數十萬名「香燈腳」相隨，場面壯觀。然而，隨著知名度大增，隨之而來的「進香亂象」也讓不少資深信徒感到痛心。一名跟隨媽祖長達10年的資深網友近日公開發文，直指近年的進香氛圍已嚴重變質，甚至讓該名網友陷入「該不該繼續走下去」的掙扎。