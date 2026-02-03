藍彰化縣長難產？謝家姊弟鬩牆 柯呈枋、洪榮章搶位

爭取國民黨提名彰化縣長參選的柯呈枋，看板打出30年行政經驗，最懂基層。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年底國民黨彰化縣長人選「難產」中，藍營基層焦慮增加，尤其在立委謝衣鳯是否最終代表國民黨，挑戰民進黨縣長徵召人選立委陳素月，充滿變數。黨內角力已浮現，目前檯面上最積極的兩位人選，分別是曾任彰化縣副縣長的縣府參議柯呈枋，以及曾任南投縣黨部主委與彰化副縣長的彰化工策會總幹事洪榮章。

最近鬧得沸沸揚揚的謝家開箱豪宅風暴與姊弟之爭的爭議，已非只是謝家的「家務事」，演變成國民黨在彰化縣能否延續執政的隱憂，即使就算最後謝家長輩決定讓謝衣鳯參選縣長，但是，從過去百里侯之戰，9屆3度輪替出現「綠一藍二」魔咒(民進黨做1屆、國民黨2屆)，今年選情對綠營有利，國民黨人選想扳倒魔咒局勢，不論是提名或徵召人選，都要有強的實力與知名度，高難度的挑戰。

在人選未拍板前，柯呈枋不管謝家豪宅風暴與姊弟鬩牆之爭，繼續走自己的路，經營基層與臉書，看板也陸續增加，他強調自己從公務體系出身，從處長、副縣長到立委，從地方到中央30年的歷練，他一直在彰化進步的路上，他有信心讓彰化更強，他繼續努力，邁向成功。

另一位擬參選人洪榮章則展現組織戰實力，早已在老家溪湖鎮成立服務處，針對黨內提名的紛擾與基層的憂慮，他在臉書發文，請大家放寬心、稍安勿躁，以大局為重，一定要團結，才能贏得最後勝利。

洪榮章爭取提名的看板高掛彰化市區，強調傳承、行動力。(記者張聰秋攝)

