藍徵召陷膠著 泛綠2人表態

親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。

鹿谷鄉長邱如平曾任凍頂茶葉生產合作社理事主席、2屆鹿谷鄉民代表會主席，基層實力雄厚，因此民進黨在民國107年與邱如平合作，邱獲6004票、53.03％得票率，扳倒3連霸議員許素霞，為泛綠拿下鹿谷鄉版圖，其鄉長任期明年屆滿，他有意挑戰南投縣議員，藍營已摩拳擦掌，積極布局。

鹿谷鄉農會總幹事林義能99年就任，力推「鹿谷凍頂烏龍茶」，讓鹿谷的春茶、冬茶成為全世界規模最大的茶賽，為農會不斷開創新局，加上鄉內有8成以上居民從事茶產業，成了藍營呼聲最高的鹿谷鄉長人選，但他只想專心於農會事務婉拒。

推廣國樂、致力文史工作的退休校長劉木燕，不僅桃李滿天下，也備受地方敬重，南投縣長許淑華曾親自邀他代表國民黨參選鹿谷鄉長，他允諾為家鄉發展而努力，因家人反對，參選計畫擱置，他持續與家人溝通，國民黨鹿谷鄉長人選陷膠著。

鄉代會主席林智鴻也是茶農後代，國中開始學習茶產業，退伍後全心投入，曾獲鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社舉行茶賽的「特等茶王」，為了替青農發聲103年參政，有意循邱如平的模式，以無黨籍角逐鹿谷鄉長。

民進黨3連霸前議員康誌合103年曾挑戰鹿谷鄉長，以300多票輸給國民黨籍黃東灝飲恨，這次捲土重來，表態回鍋選鄉長，盼一雪前恥圓夢，但親綠林智鴻恐瓜分選票。