藍徵召陷膠著 泛綠2人表態
親綠的鹿谷鄉民代表會主席邱如平7年前以無黨籍參選，擊敗國民黨3連霸議員許素霞，打破茶鄉藍營長期執政局面，這屆藍營無人應戰，明年邱2任屆滿，藍營下屆有意邀退休校長劉木燕參選陷膠著；泛綠則2人表態，親綠鄉代會主席林智鴻循邱的模式轉戰鄉長，民進黨前議員康誌合也要回鍋挑戰。
鹿谷鄉長邱如平曾任凍頂茶葉生產合作社理事主席、2屆鹿谷鄉民代表會主席，基層實力雄厚，因此民進黨在民國107年與邱如平合作，邱獲6004票、53.03％得票率，扳倒3連霸議員許素霞，為泛綠拿下鹿谷鄉版圖，其鄉長任期明年屆滿，他有意挑戰南投縣議員，藍營已摩拳擦掌，積極布局。
鹿谷鄉農會總幹事林義能99年就任，力推「鹿谷凍頂烏龍茶」，讓鹿谷的春茶、冬茶成為全世界規模最大的茶賽，為農會不斷開創新局，加上鄉內有8成以上居民從事茶產業，成了藍營呼聲最高的鹿谷鄉長人選，但他只想專心於農會事務婉拒。
推廣國樂、致力文史工作的退休校長劉木燕，不僅桃李滿天下，也備受地方敬重，南投縣長許淑華曾親自邀他代表國民黨參選鹿谷鄉長，他允諾為家鄉發展而努力，因家人反對，參選計畫擱置，他持續與家人溝通，國民黨鹿谷鄉長人選陷膠著。
鄉代會主席林智鴻也是茶農後代，國中開始學習茶產業，退伍後全心投入，曾獲鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社舉行茶賽的「特等茶王」，為了替青農發聲103年參政，有意循邱如平的模式，以無黨籍角逐鹿谷鄉長。
民進黨3連霸前議員康誌合103年曾挑戰鹿谷鄉長，以300多票輸給國民黨籍黃東灝飲恨，這次捲土重來，表態回鍋選鄉長，盼一雪前恥圓夢，但親綠林智鴻恐瓜分選票。
其他人也在看
議員選情 北市松信區 上演新人大亂鬥
2026年台北市議員選戰中，松山信義區雖非大型選區，僅有9席議員名額，但隨國民黨徐巧芯、王鴻薇轉任立法委員，以及民進黨議員許家蓓任內病逝，有3名議員缺額，缺額數是北市各選區之冠，讓松信區成為必爭之地，雖然各黨還未進入初選階段，但競爭者眾，不只民進黨內鬥，國民黨與民眾黨也可能因「藍白合」而出現落選遺珠。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家！2026選戰有機會看到季連成？本人鬆口「1條件」會出馬！
論壇中心／綜合報導花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院政務委員季連成進駐災區，擔任中央前進協調所總協調官，指揮救災表現備受讚譽，甚至有不少人拱季將軍選花蓮縣長。季連成今（7日）接受《台灣向前行》節目專訪，表示會答應當政委「是想替國家做點事情」，沒有去思考下一步，不過，在主持人張孟琦追問「2026有沒有可能幫忙站台助選」，季連成將軍給出了「答案」。季連成強調，在自己的年齡、時間、思維、經歷、體力各方面還夠的時候，國家如果有需要， 就會替國家做一點事情，其他的規劃真的是沒有想法。季連成表示，這一次的救災，有很多的朋友想拱選縣長，「其實我都是笑一笑帶過」，因為在自己的人生並沒有選舉的規劃，也沒有去思考下一步，只是做好當下的工作，能夠達成政府、院長、總統交代的事情，對政委的職務盡責任。主持人張孟琦進一步追問，接下來2026年的選戰非常多，如果有候選人來請託你幫忙站台、助選，會如何回應？季連成表示，只要不要違反行政中立，自己都會處理、協助。張孟琦當場笑稱：「接下來季將軍的電話應該會響不停」。原文出處：向前行(影)／獨家！2026選戰有機會看到季連成？本人鬆口「1條件」會出馬！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 23 小時前
綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。中時新聞網 ・ 1 天前
汐萬金議員 藍白競爭激烈
新北市第11選區汐止、金山、萬里區長久以來藍綠均勢，各占2席，但因國民黨前議員廖先翔當選立委空出1席，藍白陣營皆已提前布局，包括國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷、「侯家軍」新北市民政局機要祕書張珀源、國民黨汐止區黨部主委陶威中都有意爭取，民眾黨立委黃國昌汐止服務處主任陳語倢則長期蹲點汐止備戰，為選情增添變數。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白攜手封殺NCC人事案 政院高度遺憾：勢必影響民眾權益
立法院會今（7）天行使國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權，藍白再度攜手封殺，4人被提名人均被以60票不同意、50票同意否決。行政院發言人李慧芝表示，立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。中時新聞網 ・ 1 天前
藍白再攜手封殺NCC人事案 行政院：影響民眾權益，高度遺憾
針對國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員名單卡關議題，行政院於7月底提出新一波NCC新委員人事案名單，為蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人，並指定蔣榮先擔任主委、程明修為副主委。不過在今（7）日的立法院院會上，中國國民黨與台灣民眾黨再次以人數優勢，封殺行政院所提NCC人事案。行政院發言人李慧芝對此回應，NCC在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，政院對此表達高度遺憾。李慧芝表示，NCC是法定獨立機關，行政院根據專業學識、實務經驗及司法院大法官會議第613號解釋意旨，徵詢各領域人才，並於7月31日將提名人選送交立法院審議。政院也感謝被提名人願意為國貢獻學養的初衷，以及這段時間為承擔任務的付出。李慧芝指出，NCC肩負促進通訊傳播健全發展，維護媒體專業自主等業務，例如有線電視系統的頻道上下架、廣電事業董監事負責人變更、衛廣頻道之申設換照、離島有線電視費率審議、頻道內容重大違反兒少保護及公序良俗等職權，這些都必須由通傳會召開會議來執行。李慧芝強調，去（2024）年立法院兩次修改通傳會組織法後，目前的委員人數依法無法正常運作，而立法院今日全數否決行政院所提名人選，勢必導致NC台灣好新聞 ・ 1 天前
NCC人事再遭封殺 政院高度遺憾：影響民眾權益
立法院今(11/7)日未通過行政院所提國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權，行政院發言人李慧芝表示，勢必導致通傳會在未來一段時間內仍無法正常執行職務，進一步影響民眾權益，行政院對此表達高度遺憾。太報 ・ 1 天前
民進黨性平雙標
台北市議員鍾沛君一句「非洲豬瘟病毒不從邊境進來，廚餘蒸不蒸煮有差嗎？」原本是針對中央的防疫邏輯提出質疑，可能是踩到了賴政府的痛腳，一向挺綠的旅美學者翁達瑞竟出面回嗆鍾：「只要妳不和朱學恒單獨用餐，就不會被強吻。」這種企圖轉移焦點，並以被害者過往創傷作比喻的言論，不只是低俗，更是「檢討被害人」的惡例。中時新聞網 ・ 1 天前
重回九二共識 經貿交流並進
兩岸過去9年於民進黨政府執政下，逐步邁向兵凶戰危。而賴政府所採取的「以實力換取和平」，完全符合現實主義所提倡的「國家實力」與「嚇阻手段」，並結合理念相近的國家組成聯盟，藉由促成區域間的權力平衡來達到兩岸和平。台灣在這9年來的角色，就是藉由美國為主的「軸輻體系」，擔負抗衡中國的「離岸平衡」角色。中時新聞網 ・ 1 天前
川普擴大美關鍵礦產清單
川普政府6日將十種礦產列入對美國經濟和國家安全至關重要的礦產清單，其中包括對電動車、電網和資料中心至關重要的銅，以及用於製造煉鋼焦炭的冶金煤。此外，美總統川普同日在白宮還會見中亞五國領導人，強調確保關鍵礦產供應是美國政府首要任務。工商時報 ・ 1 天前
3個月2起 勇鷹降落煞車失效 衝進草地
空軍飛訓部所屬機號1139國機國造的勇鷹高教機7日下午4時許例行訓練後，在降落台東志航空軍基地時傳出疑似煞車故障，這也是繼8月26日勇鷹執行訓練返場時疑因煞車失效跑道溼滑，飛行員緊急依程序伸放捕捉勾，勾接攔截鋼繩安全落地，3個月內第2次發生煞車失效意外。空軍司令部晚間透過新聞稿表示，2名飛官平安，飛機輕損，目前已責派專案小組前往釐清肇因，以維飛行安全。中時新聞網 ・ 1 天前
專家評估 對台灣無直接威脅
大陸解放軍最新的福建號航艦5日在三亞灣入列服役，國內軍事專家直言，福建艦主要任務是拒止外軍介入，對台灣並無直接威脅，不過，這是大陸從陸權走向海權的重要里程碑，且在電磁方面技術經驗可能比美國更豐富穩定，民主國家陣營應警惕。中時新聞網 ・ 1 天前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（中央社法蘭克福7日綜合外電報導）一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。德國總理梅爾茨稱這是爭端「緩和的正面訊號」，這場爭端之前令各大車廠憂心不已。中央社 ・ 1 天前
10月出口寫歷年單月新高 今年全年看增30%
財政部昨（7）日公布最新進出口統計，10月出口618億美元，寫下歷年單月最高成績，年增49.7％，為連續24個月正成長，...聯合新聞網 ・ 23 小時前
NCC人事案遭藍白否決 政院憂通傳業務停擺影響民眾權益
立法院院會今日(7日)進行國家通訊傳播委員會(NCC)人事同意權審查，在藍、白兩黨人數優勢下，行政院提名的NCC委員人選全數遭到否決。行政院發言人李慧芝表示行政院對此結果深感遺憾，她並指出，NCC長期陷於無法履職的困境，相關監理業務與民眾權益勢必受波及。 行政院今年7月推出新一波NCC委員提名名單，包括成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修分別擔任正、副主委，另2名委員為政大廣電系暨研究所教授黃葳葳、世新傳播管理系助理教授羅慧雯。 立法院會記名投票表決結果出爐，民進黨立委一致支持，國民黨、民眾黨立委則全數封殺，蔣榮先、程明修、黃葳葳、羅慧雯都分別獲得50張同意票、60張不同意票，全數遭否決。 李慧芝指出，NCC是法定獨立機關，職掌範圍涵蓋通訊與廣電事業監理，如有線電視頻道上下架、廣電事業董監事異動、衛星廣播電視頻道申設換照、離島收視費率審議以及內容違反兒少保護、公序良俗等案件，均須由NCC召開會議執行。行政院依據大法官會議第613號解釋及相關專業標準徵詢各界人才，並於7月31日正式將提名名單送交立法院審議。 李慧芝強調，立法院去年2度修正NCC組織法後，中央廣播電台 ・ 1 天前
總召2年條款取消 傅崐萁：尊重國民黨內民主 (圖)
立法院國民黨團7日召開黨團大會，經表決後確定取消總召最多只能當2年的限制，引發外界討論是否在幫現任總召傅崐萁（右）的連任鋪路。傅崐萁表示，國民黨是民主政黨，有想法都可以討論，任何決議都尊重。中央社 ・ 1 天前
張鈞甯賀范冰冰搶后誇可愛
張鈞甯7日現身「2025創意內容大會（TCCF）」擔任出版與漫畫文本評審，近期工作忙檔，她直言「不需要時間休息」，目前除了演戲外，還要參與劇本開發、管理旗下藝人及協助選角等，她笑說，現在希望能睡到8小時，盡量晚上11點就寢，雖然仍難做到，即便睡前，腦袋仍在運轉，「例如想到新戲可以用我們家藝人，就把檔案傳給導演。」中時新聞網 ・ 1 天前
高爾夫》阿布達比五人並列領先，弗利伍德、羅瑞名列其中
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】英格蘭名將Tommy Fleetwood（湯米‧弗利伍德）不愧是近況最佳的歐洲選手，過去四次出賽帶回DP World India羅開Golf 頻道 ・ 1 天前
NCC停擺一年人民無感 可以廢了
藍白聯手封殺NCC委員被提名人，閣揆卓榮泰砲轟在野黨對行政院提名的人選都不通過，卻不檢討府院為何不提名無黨派的專業人選，寧可提名具爭議又無專業的「綠友友」。說穿了，只是想讓NCC擔任箝制媒體的打手，既然無法作到公正獨立，NCC真的可以廢了！中時新聞網 ・ 1 天前
（專訪）港導周冠威來台找自由！見反送中照片秒爆哭：這在台灣普通嗎？
香港導演周冠威在2021年因執導反送中紀錄片《時代革命》，後續在香港拍攝、找資金受阻，為延續自己的電影生命，毅然決然來到台灣與台灣劇組、演員合作，推出新作《自殺通告》，周冠威昨天（7日）在台接受專訪直言：「我是來尋找自由的。」周冠威分享，《自殺通告》其實是從2017年就在香港籌備的作品，不過因故而找自由時報 ・ 21 小時前