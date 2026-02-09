藍心湄、王彩樺節目公然搶包！全為這顆「超限量Coach」櫃上斷貨款、更是超模愛用包！
近年 Coach包包從經典美式皮件形象，進化為能橫跨世代、風格與價格帶的時尚包款代表，也讓不同族群都能在 Coach 找到屬於自己的那一顆包。在《女人我最大》節目中，改包達人馬毅老師現身分享一款 Coach 超限量包款，沒想到一拿出來就引發現場失控——藍心湄、王彩樺直接在節目上公然「搶包」，也再次證明 Coach Tabby 系列在話題性與時髦度上的強大吸引力。
馬毅老師分享：全台僅 4 顆的超限量 Coach包
改包達人馬毅老師在節目中帶來的這款「Coach Tabby Shoulder Bag 26 With Charms」，一亮相就成為全場焦點。仔細一聽才知道，這是一款極度稀有的限量版 Tabby，全台僅進貨 4 顆，而馬毅老師正是搶先入手的幸運藏家。最大特色在於包身上滿載的吊飾並非後加，而是「釘死設計」，也就是品牌原創配置，所有元素皆來自 Coach 秀場出現過的超大吊飾改良版本，完整保留秀款精神。這款 Tabby 單肩包以 Coach 70 年代經典輪廓為基礎，透過大量品牌符碼與趣味裝飾重新演繹，雖然整體重量稍微增加，但換來的是極高辨識度與收藏價值，完全是為重度 Coach 迷量身打造的話題之作。
王彩樺、藍心湄現場公開搶包！直接追問 Sales 在哪
這顆超限量 Tabby 不只讓觀眾心動，連棚內主持人也完全失守。王彩樺與藍心湄在節目中直接上演搶包戲碼，藍心湄更當場放話：「如果你用到爛了、不想揹了，賣我！」讓現場笑聲不斷，也側面印證這款包的魅力。
經典 Tabby 26 單肩手袋定採用柔軟細緻的牛皮製作，皮革會隨著使用時間愈發好看。包內配置情書式夾層，收納實用度極高，並附有搭釦袋與多功能插槽，外側另有拉鍊袋設計。轉釦開闔搭配布面與羊皮襯裡，質感細節到位，並附可拆卸短肩帶與長肩帶，能肩背或斜背，自由切換風格。Tabby 26 單肩手袋，NT.19,800。
Coach x CLOT 聯名系列：把文化故事揹在身上
除了超限量 Tabby，馬毅老師也同步展示 Coach x CLOT 聯名系列吊飾與手袋，將聯名精神完整呈現。Coach x CLOT 的 Tabby 手袋換上特別設計的馬車吊牌，巧妙結合雙方品牌識別，視覺低調卻極具收藏價值。這次合作不只是單純的設計聯名，更延伸出「Old / New」歷史與現代的文化對話。
透過麻將這項源自過去的生活儀式，象徵傳統如何在當代城市中重新被理解與演繹，也讓 Coach 的美式經典語彙，與 CLOT 的東方文化視角，在城市節奏中自然交會，成為一款不只好看、更有故事的時尚單品。
封面圖片來源：女人我最大、IG@ma_yi_777
