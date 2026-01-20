藍心湄也愛吃！1家常菜被譽為「減肥的盡頭」5大好處一吃回不去

藍心湄最近在社群分享她的晚餐：「卦菜雞，還特別感謝卦菜富豪卞慶華！」卦菜，也就是大家熟知的芥菜，不只清爽好吃，竟然還被譽為「減肥的終極武器」。也讓人好奇這平凡家常菜到底有什麼魔力，為什麼吃完就不想回到以前的重口味飲食了。

芥菜是什麼？居然被譽為「減肥的盡頭」

芥菜其實就是大家熟知的卦菜，葉子翠綠、口感脆脆的，入口會帶一點自然微苦。台安醫院營養師劉怡里也曾指出，每年12月到隔年4月正是芥菜的當季時間，種類也很多，像是長年菜的大芥菜、包心芥菜、大心芥菜、小芥菜，幾乎都是過年餐桌上的常客。芥菜熱量低、膳食纖維又多，能幫助排便，還含有吲類成分，在日本甚至被列為前20大抗癌蔬菜之一。也難怪許多網友們都封它是「減肥的盡頭」，因為吃完真的很有飽足感，卻不會有罪惡感，連炸物和甜食都自動退散，堪稱瘦身人的家常菜小心機。

芥菜對減肥的5大好處

1.低熱量高纖維：芥菜熱量超低，但纖維多，吃了容易有飽足感。

2.促進腸道蠕動：膳食纖維幫助排便，減少便秘帶來的水腫。

3.維持血糖穩定：吃芥菜不會造成血糖大幅波動，減少暴飲暴食的機會。

4.富含抗氧化物：幫助清除自由基，保護身體健康。

5.利水消腫：天然利尿效果，讓身體看起來更輕盈。

芥菜怎麼吃？減肥效果更加乘

最經典的吃法就是芥菜雞湯，把去骨雞肉和芥菜一起熬煮，湯頭清爽又香，吃完會讓人感覺精神好、飽足感強，熱量卻低得驚人。想加強減肥效果，可以少油、少鹽，用蔥、薑、蒜提味，喝湯吃菜都能感受到飽滿感。每天一餐加入芥菜雞湯，配合正常作息和少量運動，減脂和排水腫效果都會更明顯。

封面&內文圖片來源:Shutterstock、IG@hsinmei_lan

本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章