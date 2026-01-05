藍心湄人生「第一顆Goyard 」用了27年依舊新！愛犬也識貨搶著用，透露「這裡」貨超齊不輸歐洲
帆布包向來是日常穿搭中最實用、也最考驗耐用度的存在，而在精品世界裡，真正能被時間驗證的老花帆布包，更是懂買之人的長期投資。日前藍心湄在節目《頂級之夜》中分享了一只陪伴她整整 27 年的 Goyard 托特包，即便布面留下歲月痕跡，包款依舊挺拔耐用，也再次證明了 Goyard 老花帆布在輕量、實用與耐操之間取得的完美平衡。
藍心湄第一顆 Goyard，用了 27 年
藍心湄分享自己人生第一顆 Goyard，是一款白色經典托特包，包身上點綴著紅、黃配色的直條紋，至今仍是她私服中經常出現的大包選擇。這些條紋並非制式設計，而是當年她在專櫃親自訂製的成果，Goyard 提供橫條、直條、斜條等多種客製方式，讓每只包都帶有高度個人化的記憶。看似簡單的線條，其實製作工期相當耗時，藍心湄當年在歐洲停留近 10 天仍未能取件，最終等了整整 3 個月才拿到這顆包，也讓這段等待成為她與 Goyard 之間最難忘的開始。
藍心湄笑說：狗狗也識貨，超愛這顆包
這顆陪伴藍心湄 27 年的 Goyard，不只主人愛用，連家中的愛犬都「相當有感情」。她笑說曾有狗狗不小心在包上尿尿，另一隻甚至為了搶地盤跟著留下記號，但她反而不以為意，認為這些痕跡都是生活留下的專屬回憶。也正因為長時間、高強度使用，反而更能看出 Goyard 帆布的驚人耐用度，即便歷經這樣的「實戰考驗」，包款整體狀態依舊良好，看起來仍然俐落挺實，也再次印證為什麼這個品牌能在老錢與實用派之間長年擁有死忠支持者。
迷上法鬥犬後，連 Goyard 都一起收藏
藍心湄也分享，自己曾有一段時間特別迷戀法鬥犬，從一位好友那裡收養法鬥後，更是徹底愛上這個品種。也因為這份熱愛，她後續陸續收藏了多款印有法鬥圖樣的 Goyard 包款，將個人喜好直接融入日常穿搭之中。
對她而言，Goyard 不只是精品，更像是一個能承載生活情感與回憶的物件，不論是客製圖樣、特殊元素，或是長時間使用後留下的痕跡，都是無法被複製的個人印記，也讓每一只包都變得獨一無二。
藍心湄曝：這裡貨量其實很多，一點也不輸歐洲
談到購買經驗，藍心湄也直言，許多人以為 Goyard 只有在歐洲才好買，但其實亞洲的貨量與款式選擇比想像中豐富。時尚顧問李佑群老師也補充，正因為 Goyard 在亞洲市場深受喜愛，品牌在亞洲配置的款式與數量本就相當齊全。先前我們也曾介紹過，韓國被公認是 Goyard 的「好買地區」之一，原因正是品牌低調、不張揚的設計風格，與韓系穿搭追求質感與內斂的美學不謀而合。對於不愛高調 Logo、重視工藝與實用性的消費者來說，Goyard 無疑是一個耐看、耐用又值得長期投資的選擇。
封面圖片來源：女人我最大、Pinterest
