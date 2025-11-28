藍心湄包6萬6大紅包！曝邱澤、許瑋甯登記結婚「出大包」：兩個阿呆

藍心湄是邱澤、許瑋甯的媒人。（圖／侯世駿攝）

邱澤、許瑋甯今（28日）在文華東方舉辦婚禮，邱澤大手筆包下B2整層，邀請400位賓客同歡。身為雙方媒人、長輩藍心湄，稍早受訪聊到他們登記結婚的趣事，兩個要結婚的人竟什麼證件都沒帶，「兩個阿呆，帶最齊的是我！」更大方透露包了6萬6的大紅包，祝賀這段姻緣。

藍心湄回憶邱澤要登記前婚的前一天，突然打電話給他，約她隔天出門，藍心湄反問「要打扮嗎」，邱澤回「免」，接著她問是要去哪，邱澤回「戶政事務所」，藍心湄立刻get到要做什麼事。「結果去到戶政事務所喔，什麼證件都沒帶，這兩個阿呆，帶最齊就是我。戶政妹妹說『沒關係你們蓋手印，大家都認得你們，跑不掉』，故事就這樣開始啦！」

廣告 廣告

藍心湄包了6萬6的大紅包。（圖／侯世駿攝）

而其實邱澤要追許瑋甯之前，曾經詢問過藍心湄，她當時就很看好，藍心湄說：「他們前世就是情人，天生一對，個性都很像，他們都很『將』，男生只要先道歉，女生都很好按奈。感謝老天有這樣的姻緣，看他們相親相愛，很感動。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

恐怖老師2／傳染病不通報、孩子險滅頂沒告訴家長 國小師離譜行徑曝光

恐怖老師1／新校惡夢！踢桌痛罵、禁吃午餐 新北國小老師遭控霸凌學生

北一女高三生校內墜樓不治 台北市教育局回應了