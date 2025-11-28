藍心湄包6.6萬大紅包！讚邱澤、許瑋甯「前世情人」 曝小倆口登記靠刷臉過關

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北東方文華東方酒店舉行世紀婚禮，出席賓客眾星雲集，稍早賓客已陸續抵達，藍心湄受訪時透露紅包包了6萬6000元。

藍心湄出席邱澤、許瑋甯婚宴。（圖／記者吳雨婕攝）

藍心湄一抵達現場，就忍不住說起邱澤、許瑋甯登記結婚的過程，「多年前接到一通電話，他們跟我說隔天來一個地方，我問要不要正式衣服、要去哪？喔～他說戶政事務所，我就晚上把所有東西準備好，準時上車然後到了。」她爆料，明明是邱澤、許瑋甯是主角要來登記結婚，但兩人什麼證件、印章都沒有帶，還是靠「刷臉」過關，她笑虧：「什麼都沒有帶，這個阿呆，東西帶最齊的是我！緣分就這樣開始了。」

邱澤、許瑋甯於今（28）日在台北舉行婚宴。（圖／記者黃鈺晴攝）

藍心湄也稱讚邱澤、許瑋甯是前世情人，也給予兩人建議：「兩個人個性都很倔強，現在是夫妻了，如果發現講不過老婆，男生就是說『對不起』，女生就很好安排了，老天爺給了這個緣分，相信愛情會比海深。」此外，她也透露紅包6萬6000元。

