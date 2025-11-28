藍心湄包6.6萬紅包當證婚人 曝許瑋甯、邱澤登記「什麼都沒帶」

藍心湄參加邱澤、許瑋甯婚禮。廖瑞祥攝



藍心湄今晚（11╱28）帶著6萬6000元大紅包到台北文華東方酒店喝許瑋甯與邱澤喜酒，擔任證婚人的她笑曝小倆口登記前1晚突然接到邱澤電話問：「姐，明天妳有事嗎？」她問要去哪？得知是「戶政事務所」時就知道是什麼事了，但登記當天2人什麼都沒帶，讓她哭笑不得地虧：「這2個阿呆！」

邱澤（左）甜蜜親吻許瑋甯。廖瑞祥攝

雖然新人什麼都沒帶就去登記，藍心湄透露：「戶政事務所妹妹很可愛，她說『沒有關係，你們簽名、蓋手印，我都認識你們，你們跑不掉』！」她大誇新人感覺前世就是情人，「天生一對」。

