藍心湄大手筆包6萬6！再爆邱澤、許瑋甯結婚登記秘辛

邱澤、許瑋甯結婚滿4年，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦「夢幻婚宴」。現場布置採優雅西式長桌風格，賓客多達三、四百人，星光熠熠，眾多演藝界大咖雲集，陳美鳳、藍心湄、張清芳、賈永婕、陳怡蓉、陶晶瑩、關穎等好友都到場祝福。





其中，最吸睛的莫過於藍心湄，不只大方包了6萬6的紅包，還透露兩人當年登記結婚秘辛。她笑說，有年某天晚上，邱澤突然問她隔天有無空，要帶她去個地方，「我問他要不要穿正式一點，他說不用，但我一聽到戶政事務所就知道了。」隔天一行人準時抵達，主角邱澤和許瑋甯2人「什麼都沒帶」，倒是藍心湄準備最齊全。也幸好戶所人員認得他們，讓文件問題迎刃而解，兩人順利完成登記。



談到祝福，藍心湄感性直言：「我非常感動，他們前世真的是情人，天生一對、個性也很像。」接著她也分享相處秘訣：「女人很好搞定，男生先道歉就對了，女生很好『按奈』。」最後送上深情祝福，希望他們永遠相親相愛，「情比海深」。

李沐也是賓客之一。（圖／民視新聞）













