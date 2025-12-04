藍心湄宿醉照曝光！素顏「懟臉自拍」掀網熱議

娛樂中心／翁莉婷報導



60歲女星藍心湄在演藝圈主持多年，事業不僅橫跨影視歌三種領域，還經營副業投資，更引領時下女性風潮被外界封為「時尚教主」。工作繁忙的她也不忘在社群和粉絲分享近況，今（4）日上午藍心湄無預警在臉書PO出一張「高清素顏照」，貼文曝光後真實不做作的模樣讓粉絲留言直呼「看起來昨晚很嗨」。





藍心湄平日「真實不做作」性格圈粉無數。（圖／翻攝自臉書「藍心湄HsinMeiLan」）





藍心湄在臉書分享1張起床素顏照，超真實模樣讓大批網友笑瘋。（圖／翻攝自臉書「藍心湄HsinMeiLan」）

女星藍心湄過去節目上都以「光鮮亮麗」形象出現在大眾面前，前衛又性感的穿搭風格被外界譽為「時尚教主」，率真坦蕩個性也深受大眾喜愛，在演藝圈打拼多年的她圈粉無數，累積許多人氣。今（4）日上午她罕見PO出1張素顏照，照片中可以看到她身穿睡衣、頭髮凌亂、眼神迷茫、戴著一副方框眼鏡，嘴巴還含著1支牙刷，整個人看上去就是宿醉剛睡醒的模樣。

照片曝光也引來許多藝人關注。（圖／翻攝自臉書「藍心湄HsinMeiLan」）





隨著照片曝光不到半天的時間，瞬間湧入500則網友留言表示，「真實不做作」、「慵懶又狂野」、「今天就這頭去錄影吧」、「好酷喔！我覺得亂的有型」、「素顏太好看了，很討人喜歡」、「怎麼可以睡成這樣」、「心湄姐真性情」。此外，這張照片也意外引來「全台最美歐巴桑」陳美鳳的評論「美就是時尚」。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

