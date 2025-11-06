藍心湄將迎60大壽！大咖好友齊聚慶生 她笑喊「以為在男模會館」

藍心湄將迎來60歲大壽。（圖／翻攝自關穎、藍心湄IG）





女星藍心湄本月16日將迎來60歲大壽，昨（5）日好友許瑋甯、林心如、陶晶瑩、關穎、陳美鳳等人齊聚提早為她祝壽，關穎也在社群平台分享片段，更爆料藍心湄因為餐廳燈光太暗，以為在男模會館慶生。

關穎昨晚在IG曬出好友群在日本餐廳為藍心湄慶生的影片，影片中可見藍心湄與餐廳店員一一敬酒，心情看似相當愉悅，更附上眾人聚餐的合照，配文寫下：「祝心湄姐30 + 30 生日大壽大大大大大大快樂！聽說這個是今年第一個祝壽蛋糕也太榮幸了吧！願妳永遠身體健康、心想事成～」

關穎、陶晶瑩、林心如、許瑋甯等好友提早為藍心湄慶生。（圖／翻攝自關穎IG）

此外，關穎更爆料藍心湄到餐廳後因為燈光太暗，還以為訂在男模會館慶生，讓她大笑表示：「我收到提醒了，下次一定會安排妥當。」而藍心湄也回應：「親愛的謝謝妳」，並附上一個紅色愛心，可見兩人的好交情。



