藍心湄悲曹西平失約 小S送花憶風趣

邱瓈寬（左）、藍心湄（右）13日現身哀悼曹西平。（謝采恩攝）

資深藝人曹西平去年12月29日在三重家中猝逝，享壽66歲。13日是靈堂開放第4天，邱瓈寬、藍心湄、逸祥、顧婕等人昨陸續現身悼念。藍心湄事後受訪感慨，以前都會邀曹西平來家裡吃年夜飯，沒想到今年沒有機會了。

藍心湄說，每年除夕夜，藍媽都會邀曹西平到家裡一起吃年夜飯，「媽媽覺得比較熱鬧，他也來了幾年，後來我發現他也有點為難，因為他要做年夜飯給乾兒子吃，但他又不好意思拒絕藍媽媽，他非常孝順，所以我就跟他說，一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家，結果他今年就來不了了，這15年來真的互動密切，像家人一樣」。

此外，小S徐熙娣過去在《康熙來了》常與曹西平同框製造不少笑料，她昨也特別送上花籃，懷念曹西平的幽默風趣，「你不寂寞，很多很多人都會無法忘懷，你瘋狂、可愛的靈魂」。顧婕則是淚崩坦承，過去曾讓曹西平不愉快，「我跟他傳福音，但他不是那麼認同，後來就不跟我聯絡」，縱然留有遺憾，她仍欣慰曹西平是在睡夢中離開，沒有痛到。