藍心湄把愛馬仕小馬變成包！凱莉包掛左右夢幻揹法，Loro Piana飯盒包1揹法更年輕

藍心湄包包吊飾

想當年輕人，包包一定要掛個叮叮咚咚～不過，在這一連串的包包吊飾中，藍心湄就在節目上分享了她的超巨大包包吊飾，甚至還自己改造出另外一款厲害的愛馬仕小馬雙包揹法，超有創意的揹法，讓人看了超驚艷。

藍心湄從小就愛動手DIY

藍心湄在《女人我最大》節目分享，自己小時候就很喜歡改造服裝，小時候還把父母沒在穿的衣服重新改造，結果才發現，那是他們捨不得穿的衣服，自己也被狠狠修理一頓。

藍心湄把愛馬仕小馬變成包

藍心湄後來更把自己在愛馬仕買的小馬，和她27-8年買的凱莉包，以及另外一款約15年前買的凱莉包作結合，將兩個包包掛在小馬的兩側、纏繞固定，讓包包可以維持在小馬身上，看起來就好像馬的馬鞍，揹起來童趣又好看！

行家曝：小馬超難買！

先暫時不討論藍心湄兩咖凱莉包有多難買，光是那匹小馬娃娃，就讓包包修復師馬毅老師驚呼：「小馬現在都買不到！」藍心湄就透露，自己花了大約2萬多入手最大隻的小馬娃娃，現場還有其它的尺寸，她就是在陪媽媽逛街的時候，剛好看到，就那麼順利入手了。

FENDI巨娃配法棍包

圖片來源：女人我最大

不只把愛馬仕小馬當作包包吊飾的一部份，藍心湄還有全球限量50隻的FENDI BFF娃娃，笑著透露，自己之所以會買這款Margot珍藏版加大吊飾，就是覺得娃娃的髮型和她起床的髮型非常相似，後來～藍心湄就把超大的Margot掛在鱷魚皮的FENDI baguette包包上，小包配巨娃的組合，後期也出現在FENDI秀場上，讓她不禁開玩笑說：「不可能外國人也看女人我最大吧？！」

低調揹法：子母包一起揹

如果你是偏好低調路線的話，藍心湄還有另外一個揹法！她買了一大一小的Loro Piana飯盒包，將小包包固定在大包包的背帶上，同款大小包揹在一起，就有種回到千禧年的復古氣場。

絲巾+娃娃=新包包

不知道要怎麼把娃娃怎麼變成包包？藍心湄就在節目上教學，只要將娃娃綁上領巾，再拿出另外一條絲巾穿過娃娃的領巾，絲巾兩端穿過包包的扣環固定，就能把包包和娃娃作完美結合～立刻獲得獨一無二的包包，看起來還很年輕俏皮！

封面圖片來源：女人我最大、YouTube@女人我最大、FB@藍心湄

