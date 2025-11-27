藍心湄掉髮越掉越多洩身體警訊！靠這招吃足1營養救髮，浮腫也自然消
時尚教主藍心湄日前在節目《女人我最大》中分享，某天她發現自己掉髮越來越嚴重，於是特地去做頭皮相關療程，沒想到抽血檢測的報告中卻顯示「營養不良」，根據她的體重和身體狀態，醫師計算出她一天要吃八顆蛋（的蛋白質量），而藍心湄聽從建議，先改善愛挑食的飲食習慣，同時盡可能增加蛋白質食物的攝取，幾週後髮際線開始長出小胎毛，原本的臃腫感也改善了！易掉髮、水腫、睡不好？這8個警訊代表缺蛋白質
蛋白質是維持全身機能運作的重要基石，若長期攝取不足，身體就會亮起紅燈，若出現免疫力下降、水腫、掉髮、皮膚乾燥等8大警訊，就要趕快檢查是否有吃夠的蛋白質，才能維持活力、找回健康好身體！（編輯推薦：瘦身教練實證！甩肉12kg體脂狂降零復胖，低脂蛋白質這樣吃最燃脂）
免疫力下降
蛋白質是製造抗體的關鍵營養素，若蛋白質吃不夠，免疫力也會跟著下降，感冒、感染等問題就容易接連找上門。
掉髮
頭髮的主要成分就是蛋白質，因此缺乏蛋白質會使頭髮變得脆弱、乾燥、易斷裂，甚至生長受阻，造成頭髮稀疏的狀況。
皮膚乾燥
蛋白質能夠維持皮膚的保水度、彈性、修復，如果沒有攝取足量蛋白質，就會讓皮膚變得乾燥無光，甚至容易出現細紋。
水腫
當蛋白質攝取不足、體內白蛋白過低，就會導致滲透壓不平衡，這時候其他部位的水分就容易滲入血管，進而引起水腫。
睡眠品質降低
色胺酸是構成蛋白質的必要胺基酸，有助於增加睡眠品質，要是蛋白質吃太少，就會造成失眠、睡眠不足、淺眠等症狀。
憂鬱
吃蛋白質食物可以產生快樂賀爾蒙「血清素」的原料色胺酸，如果蛋白質補充不夠，就會造成情緒低落、容易憂鬱。
指甲出現白色條紋
蛋白質也是指甲的重要成分，若缺少蛋白質，指甲就會變得脆弱、易斷，甚至會產生白色條紋或褐斑。
肌肉痠痛
肌肉合成少不了蛋白質的幫助，若蛋白質攝取不夠，就會讓肌肉流失、肌力變差，引發各種肌肉痠痛的毛病。
蛋白質怎麼吃對身體最好？3個攝取蛋白質的QA要注意
雖然說蛋白質對維持身體機能來說非常重要，但並不是吃越多越好！如果平時沒有注意吃蛋白質的時間，或是有腎臟問題，卻沒有控制蛋白質的攝取量，很可能會造成反效果，不但沒辦法好好攝取到營養，還可能導致體重上升、讓肝腎負擔增加！（編輯推薦：少吃澱粉多跑步，瘦7公斤卻高血脂！狂吃「這類蛋白質」成地雷）
Q1：蛋白質每天吃多少？
每人每天攝取的蛋白質會因個人活動量、年齡和健康狀況而有所不同，但普遍來說，一般成年人會建議每天攝取約體重0.8～1.2公克的蛋白質，例如一個60公斤的成人，每天約需攝取48～72克的蛋白質，而每一餐的蛋白質的份量，約等於一個手掌心大小。
Q2：蛋白質什麼時候吃？
減重醫師蕭捷健在臉書撰文提醒，蛋白質吃的時間雖然不會影響肌肉合成的效率，但如果想要減重的話，會建議不要將蛋白質集中其中一餐吃，平均分三餐攝取，可以確保飯後的血糖穩定，飽足感也能更持久，自然就能達到控制體重的效果。
Q3：吃蛋白質有什麼禁忌？
補充蛋白質最忌諱的就是「吃太多」，由於蛋白質代謝時會產生含氮廢棄物，一旦吃下過量蛋白質，就會使肝腎負擔上升，尤其腎臟病患者更要注意！中國醫藥大學附設醫院的衛教文章提醒，腎功能不全的人需降低蛋白質的攝取、減少蛋白尿的排出，才能延緩腎功能衰退的狀況。
