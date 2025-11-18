藍心湄曼谷過大壽 陳美鳳化身泰妹祝壽

陳美鳳和藍心湄一起開心過生日。（翻攝自臉書）

陳美鳳昨（17日）分享在曼谷和藍心湄一起過生日的熱鬧畫面，兩人個性其實南轅北轍，她也寫下「朋友之間彼此互補，只是…妳補我比較多啦😁我真的常常少根筋，還好有妳」，相當感性。

陳美鳳日前為了代言珠寶品牌活動晚一天跟上曼谷生日團，她透露藍心湄一行人已經出發，自己因為工作隨後跟上。從陳美鳳分享的照片看來，一團20幾人，下榻曼谷飯店，逛街吃飯，在16日藍心湄60大壽這天所有人齊聚為她慶生，換上泰國傳統服飾，盛大排場，相當隆重。藍心湄曾在泰國華新過生日辦白色趴，這次是泰服趴，愛熱鬧的她十分開心。

藍心湄的60大壽在曼谷邀集20多個好友齊聚。（翻攝自臉書）

講話婉轉的陳美鳳，常常被藍心湄的快人快語逗樂，她說自己非常珍惜這份緣分，「除了工作之外，只要時間湊得上，我們就會一起安排小旅行～能一起放鬆、一起慶祝，這次到泰國更是笑聲滿滿。」並獻上生日祝福，「祝我心中永遠的女人我最大，心湄生日快樂，心想事成、永遠閃亮！」

王少偉也特別感到曼谷為藍心湄慶生。（翻攝自IG）

藍心湄和同月生日的好友們一起切蛋糕。（翻攝自臉書）

