藍心湄爆邱澤登記結婚忘帶證件 「兩個阿呆」天生一對

藍心湄是邱澤和許瑋甯的登記時的證婚人。

邱澤和許瑋甯今在文華東方酒店席開40多桌，舉行婚禮，現場賓客眾星雲集，藍心湄盛裝到場，透露自己當年被找去戶政當證婚人，結果她前一晚小心翼翼準備印章政件，第2天一對新人竟然啥都沒帶，「兩個阿呆」，她也包了6萬6千元大禮，作為心意。

藍心湄說，「多年前有個晚上，邱仔打給我，問我明天早上有事嗎？要帶我去一個地方，我問他要妝髮到嗎？他說應該不用」，後邱澤透露是去戶政事務所，她就了然於心，前晚就把證件資料都準備好，邱澤也準時來接她，結果到了戶政，藍心湄簡直要昏倒，「兩人什麼都沒帶，兩個阿呆，證件帶最齊的是我本人，戶政事務所的妹妹很可愛，要他們簽名蓋手印，因為都認得你們。」

廣告 廣告

藍心湄也表示，兩人交往過程中就知道他們是前世情人、天生一對，兩人個性都很像，很倔將，現在變夫妻不一樣，她也告誡邱澤，「女人很好搞定，你要將也將不過他，如果先道歉，先對不起，女生很好按耐，不管是不是你的錯，」認識邱澤多年的她，也說「我很感謝老天爺給這個姻緣，希望他們相親相愛、情比海深。」

張清芳盛裝出席許瑋甯的婚禮。

陳美鳳開心受訪時說，今天特別來沾喜氣，「邱仔在我心裡的確是很有人緣、有長輩緣，他媽媽都會看我的八點檔，兩人的媽媽都超接地氣，都很善良，兩人是天作之合。」張清芳則是女方的朋友，她受訪時表示「跟許瑋甯認識10年了，她當模特兒時候就認識了，現在寶寶有一個了，兩個恰恰好，有跟邱澤講加油！」

陳美鳳祝福邱澤和許瑋甯多子多孫。

更多鏡週刊報導

邱澤許瑋甯世紀婚禮 帶寶寶觀禮直言很夢幻

劉亦菲帶頭、趙露思跟進、白鹿也淪陷？ 直播圈掀「3大女神團播仿妝潮」

KIRE展現柔情一面 關注流浪動物議題