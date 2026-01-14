藍心湄狂睡17個小時 起床竟「撞臉王世堅」笑翻藍媽

藍媽笑稱女兒藍心湄和王世堅撞臉。（圖／翻攝藍心湄 臉書、曾薏蘋攝）

「時尚教主」藍心湄近日在社群分享放假趣事，她一口氣睡了17個小時，完全被媽媽的喊聲叫醒才起床。醒來後，她的稍微凌亂髮型意外引發趣味對話，媽媽竟說她的髮型「像我偶像」，好奇追問才知道媽媽偶像竟是民進黨立委王世堅，藍心湄也將自拍照公開，逗得粉絲們忍不住笑出聲。

藍心湄在11日的貼文中寫道，她睡得酣暢，一覺醒來時媽媽差點以為她死了，忍不住大喊「趕快起來吃啦」，她立刻跳起身到餐桌前，眼前竟是熱騰騰、由好友準備的韭菜盒、蔥餅與超大水餃，都是親友團送的，藍心湄笑稱完全不用花錢。剛睡醒的她，頂著一頭亂髮，藍媽看著她吃早餐時笑咪咪說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔」，她好奇問「像誰？」對方竟回答：「王世堅……」。

廣告 廣告

母女倆逗趣對話，讓網友被逗笑，紛紛留言：「有媽咪的孩子像個寶」、「真是可愛的媽媽！」、「匆匆忙忙起床游刃有餘吃著美食」、「跟我女兒一樣很會睡，他也是一個幾乎可以睡到24小時的人」、「心湄姊好幸福」、「藍媽很會聊天餒」、「藍媽媽太有趣了」、「王世堅現在很紅ㄟ」、「匆匆忙忙爬下床」、「也很像我偶像伍佰老師」。

事實上，王世堅前陣子意外爆紅，他以鏗鏘有力的質詢風格聞名，而他過往的一段質詢片段在大陸意外走紅，引發模仿熱潮。有網路音樂人將其質詢片段重新剪輯，改編成歌曲〈沒出息〉，搭配王世堅怒拍桌的神情與台詞：「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙、連滾帶爬」、「睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼啊，沒出息！」精準卡點與魔性旋律，使影片迅速瘋傳，讓王世堅意外成為網路熱議人物。

更多中時新聞網報導

周杰倫進軍澳網承諾贏球捐獎金

保健》流產傷身 避後遺症需3階調養

胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視