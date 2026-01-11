藍心湄狂睡17小時 髮型撞臉民進黨立委是「他」
〔記者林南谷／台北報導〕藍心湄昨(11)日在臉書發文透露自己睡了17個小時，藍媽以為她死了，大吼：「趕快起來吃啦(很兇)。」她立刻跳起來去餐桌，眼前是熱騰騰，她最愛吃的美食。
發文中，藍心湄曬出剛起床頭髮凌亂模樣，驚喜桌上美食都是好友送的，並逐一列出好友名字，接著竊笑說：「這時藍媽看著我笑咪咪說，女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔？」
當場藍心湄驚恐問：「？？像誰？？」藍媽笑瞇瞇說：「民進黨立委王世堅。」
