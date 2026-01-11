藍心湄睡醒私房照突上傳！撞臉「王世堅」親媽認證
娛樂中心／李汶臻報導
女星藍心湄平常積極透過運動、瑜珈保持身材，狀態好到讓人看不出她已60歲。出道多年的她風格多變，一向勇於挑戰不同造型，每每變換新造型都能讓人眼睛一亮；藍心湄今（11）日突然PO出一張剛起床的私房照，只見她頂著整頭炸毛的全新造型入鏡，意外掀起討論。
藍心湄11日在臉書發文分享自己與藍媽媽的逗趣對話，她稱自己一覺睡醒後發現自己睡超久，時間長達17個小時，讓藍媽忍不住調侃「以為你X了……」，接著還被親媽不耐煩地大吼「趕快起來吃啦（很兇）」。
藍心湄上傳全新私房畫面，剛睡醒「整頭炸毛」全入鏡。（圖／翻攝藍心湄臉書）
在她跳上餐桌吃熱騰騰的餐點後，藍媽媽突然被特別的髮型注意到，藍媽看著她笑咪咪地說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔……」。藍心湄好奇進一步追問「？？像誰？？」，沒想到藍媽竟回應「王世堅」，讓她當下超無言。而藍心湄的全新造型曝光後，隨即吸引粉絲目光，不少人留言稱讚「從從容容~」、「好古錐捏～～」、「匆匆忙忙爬下床」、「恰吉也可以這麼美喔」。
藍媽媽笑虧藍心湄（右）的起床造型，撞臉綠委王世堅（左）。（圖／翻攝藍心湄臉書、民視新聞）
原文出處：藍心湄「一夜狂睡17小時」醒來變了！私房照流出「撞臉王世堅」親媽認證
更多民視新聞報導
曹西平靈堂「0藝人、親友」到場？殯葬業者曝真相
才爆「注射神祕液體」回春！洪金寶「鮮肉特寫」突上傳
差1碼抱走29億頭獎！吊車大王再失手「照捐巡邏車」
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 109
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 13
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 6 小時前 ・ 15
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 5
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 16
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處
安潔莉娜裘莉突爆身心崩潰！6子女輪流陪伴 不敢讓她獨處EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
安潔莉娜裘莉身心崩潰？子女輪班守護天后健康狀況惹人心疼
好萊塢天后安潔莉娜裘莉近年官司纏身，身心狀況再度成為外界焦點。隨著與前夫布萊德彼特長達近8年的離婚與財務訴訟終於告一段落，歐美媒體卻傳出她健康亮起警訊，甚至被形容「病得比外界想像嚴重」，孩子們也因此高度警戒，輪流陪伴在側。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 25
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 13
病痛纏身26年走到終點 楊貴媚哀悼「螢幕老公」趙學煌：離苦得樂
資深演員趙學煌昨（10日）凌晨辭世，享壽69歲，消息傳出後，演藝圈好友紛紛表達不捨。曾在花系列《孽女花》與他飾演夫妻的楊貴媚發聲哀悼，回憶起多年合作與相處的點滴，語氣滿是不捨與懷念。楊貴媚形容趙學煌是名副其實的「生命鬥士」，26年來因車禍癱瘓、長期與病痛纏鬥，卻始終認命而堅強。她感慨表示：「趙哥因車自由時報 ・ 9 小時前 ・ 18
45歲孫淑媚大素顏曝光！粉絲驚呆：這是20歲女大生嗎
台語金曲歌后孫淑媚今（2026）年迎來45歲生日，出道31年的她不僅以〈舞女〉、〈愛到抹凍愛〉、〈孤單心痛〉等經典歌曲奠定歌壇地位，也跨足戲劇，近期在國片《陽光女子合唱團》中飾演剽悍女受刑人，喜感十足。她凍齡功力堪稱一絕，日前分享素顏慶生照，讓粉絲誤以為是20歲出頭的女大學生，瞬間吸引1.7萬人按讚，留言「恭喜成年！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
曹西平靈堂被傳「開放首日冷清」 乾兒子忍痛發文：非常感謝各位
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，不過卻傳出靈堂開放首日現場僅有少數人前去哀悼。對此，Jeremy稍早也再度悲痛發文，「非常感謝各位幫忙」。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 16
不只嘲諷李多慧！林妍霏嗆李珠珢廣告「X小」酸台男 富邦育樂發聲了
喜劇演員林妍霏日前一段脫口秀段子引發爭議，她嘲諷韓籍啦啦隊隊員李多慧、李珠珢，其中她舉李多慧的下班影片為例，用可愛的聲音向粉絲說「晚安！晚安！回家！回家！」，林妍霏表示，李多慧這種人私下一定不是可愛的樣子，關上車窗就變成低聲、罵髒話的人，還嘲諷李珠珢的廣告。對此，富邦育樂表示，已經留意到相關討論，喊話「希望外界尊重拉拉隊員的職業」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 60
來台參加金唱片！Jennie「機場大臭臉」拒打招呼 網疑不尊重台灣
韓國第40屆金唱片頒獎典禮1月10日今晚首度移師臺北大巨蛋舉行。8日起多組表演嘉賓陸續包機來台。其中BLACKPINK成員Jennie昨早也身穿灰色大衣現身仁川機場準備出發來台。但她下午抵台後一坐上地勤人員開的接駁車後，立刻用大外套把自己全身蓋住，完全不想跟現場歌迷、記者打招呼，惹來一部分網友的批評，質疑她不尊重台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 83
陳佩琪曬照ATM狂提領！認「存摺420萬」來自阿北
政治中心／李汶臻報導自民眾黨前主席、前台北市長柯文哲被控涉入京華城、政治獻金等弊案後，柯妻陳佩琪不時就在臉書發文有感而發。她前一天（10日）一早才秀出存摺，讓她ATM狂提領的畫面曝光，今（11日）稍早再度PO文解釋稱「這是阿北合作金庫的醫師薪水和退休金入帳存摺」。另外，阿北的最新動向也被她順帶抖出，她表示丈夫柯文哲當天一早就匆匆忙忙、扛著換洗衣物包衝出家門。她還透露，自己下午要參加黃國昌主席的新北後援會成立大會，她甚至罕見自詡「老大的老婆」，貼文曝光引發熱議。民視 ・ 5 小時前 ・ 14
珍妮佛勞倫斯認送走8年愛犬 見兒被咬超憤怒：牠們是威脅
多年來一直以愛狗人士形象示人的奧斯卡影后珍妮佛勞倫斯 (Jennifer Lawrence)，本週在紐約出席新片《Die, My Love》的映後座談時，被問及她心愛的吉娃娃皮皮的現況。珍妮佛不好意思地坦承，她現在已經沒有養皮皮了，目前這隻小狗正住在她的父母家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 10
吳速玲找伴不再婚嘆17歲兒戀愛腦
與曹格離婚近4年的吳速玲，去年6月被會算命的好友預測「11月會出現新桃花」。她9日出席百貨公司的電商實體概念店開幕記者會，抱怨：「超不準！我一直亂猜想是誰，結果都不是。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
金唱片紅毯／Jennie笑了！「人間紅毯」超美 對鏡害羞揮手表情曝光
迎接四十週年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》今（10日）首度移師臺北大巨蛋舉行。稍早紅毯登場，女神Jennie一身鮮紅色華麗禮服亮相。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女"通通不知情"疑有所圖
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導百歲人瑞結婚，9名子女卻都不知情！台北市一名王先生，1月8號去爸爸住處，準備帶102歲的老父親，出門走走、透透氣，結果，遭到68歲的女看護阻撓，甚至還報警，等到員警到場後，看護才拿出身分證，表示他和老先生在幾天前，已經登記結婚，這讓老翁子女難以接受，懷疑看護有所圖。帶您來看民視的獨家報導。當事人小兒子王豐壽說，我爸爸102歲了，他結婚，我們9個子女完全都不知道，你說這樣合理嗎。王先生越說越無奈，他怎麼也沒想到，高齡102歲的爸爸，長期因病需要照護，幾天前，卻突然被看護告知，他們倆在1月5號登記結婚。當事人小兒子王豐壽還說，賴小姐進來之後，她極力地阻擋我爸爸，跟我們回老家感受天倫之樂，(警察)來了後她才表示說，我是他的配偶，我當場嚇一跳警察也嚇一跳。王先生指控，68歲的賴姓女看護，會跟百歲人瑞的爸爸結婚，根本有所圖，在1月8號當天，他跟其他兄弟姐妹，來到爸爸的住處，要帶他出門透透氣，沒想到，女看護卻在一旁百般阻撓，還找來警察，最後，賴姓女子才拿出身分證，表明倆人在三天前，已經完成結婚登記，有權替臥病的配偶作決定。不過，高齡102歲的老翁，去年6月因為跌倒，送進急診，還被醫師診斷不宜搬動、出入人潮多的地方，家屬痛批，這名女看護的行為，形同"五億高中生"案件翻版。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）當事人小兒子王豐壽說，本來我們還有立場，(對方)出示身分證之後，我就跟警察講說，已經是這樣了，那個是民事的問題，她的貪婪程度，是你無法想像的。賴姓女子擔任王姓老翁的看護，時間已經長達17年，由於老先生近年來的身體每況愈下，子女們也在去年11月，向法院聲請監護宣告，但沒想到，宣告還沒下來，老父親已經多了一名配偶。王豐壽還說，在照顧我爸爸的這段期間，他們增加了7間的房地產，還有大概八千萬的保險金。扯!六旬看護跟百歲人瑞結婚，家屬全不知情。（圖／民視新聞）老翁的9名子女，要探視高齡的爸爸，變成"配偶"的看護，多次阻撓，也讓原本的天倫之樂，變了調。原文出處：獨家！百歲人瑞跟六旬看護結婚 9子女通通不知情疑另有所圖 更多民視新聞報導勾結社區保全「盜賣個資近２億筆」 知名房仲遭聲押王大陸4度出庭！為討債涉犯《個資法》 與女友現身新北地院一語不發台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！民視影音 ・ 1 天前 ・ 54
徐若瑄洗澡驚魂記！曝蓮蓬頭炸開水柱爆噴 驚喊「尬的」：估計肋骨會斷
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導女星徐若瑄出事了！她今（10）日在社群發聲直喊「感謝天保佑，我昨日毫髮無傷」，原來是她昨天洗澡時，蓮蓬頭突然炸開，所...FTNN新聞網 ・ 21 小時前 ・ 9