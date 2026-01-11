藍心湄睡醒私房照突上傳！撞臉「王世堅」親媽認證

娛樂中心／李汶臻報導

女星藍心湄平常積極透過運動、瑜珈保持身材，狀態好到讓人看不出她已60歲。出道多年的她風格多變，一向勇於挑戰不同造型，每每變換新造型都能讓人眼睛一亮；藍心湄今（11）日突然PO出一張剛起床的私房照，只見她頂著整頭炸毛的全新造型入鏡，意外掀起討論。

藍心湄11日在臉書發文分享自己與藍媽媽的逗趣對話，她稱自己一覺睡醒後發現自己睡超久，時間長達17個小時，讓藍媽忍不住調侃「以為你X了……」，接著還被親媽不耐煩地大吼「趕快起來吃啦（很兇）」。

藍心湄上傳全新私房畫面，剛睡醒「整頭炸毛」全入鏡。（圖／翻攝藍心湄臉書）





在她跳上餐桌吃熱騰騰的餐點後，藍媽媽突然被特別的髮型注意到，藍媽看著她笑咪咪地說：「女兒啊～妳的髮型好像我偶像喔……」。藍心湄好奇進一步追問「？？像誰？？」，沒想到藍媽竟回應「王世堅」，讓她當下超無言。而藍心湄的全新造型曝光後，隨即吸引粉絲目光，不少人留言稱讚「從從容容~」、「好古錐捏～～」、「匆匆忙忙爬下床」、「恰吉也可以這麼美喔」。

藍媽媽笑虧藍心湄（右）的起床造型，撞臉綠委王世堅（左）。（圖／翻攝藍心湄臉書、民視新聞）





