藍心湄迎60歲大壽！排場以為在「男模會館慶生」 關穎喊下次安排

藍心湄（左圖）本月16日將迎來60大壽，一群好友先幫忙暖壽。翻攝IG@hsinmei_lan、kwanterri

藍心湄本月16日將迎來60大壽，關穎特別找到陳美鳳、林心如、許瑋甯、陶晶瑩、香蜜拉、吳依霖等好友先幫藍心湄暖壽，她透露藍心湄很幽默，說餐廳暗到像男模會館，「我收到提醒了，下次一定會安排妥當。」一群美魔女湊在一起一點都不像年過半百，反而像20幾歲的少女，保養得非常好。

藍心湄在高級日料店。翻攝IG@kwanterri

關穎在IG曬出影片，可以看到一行人到高級日本料理餐廳聚餐，大啖頂級海鮮食材，包括海膽、干貝、生魚片、魚卵等等，她也在文中寫下：「祝心湄姐30+30生日大壽大大大大大大快樂！聽說這個是今年第一個祝壽蛋糕，也太榮幸了吧！願妳永遠身體健康、心想事成！」她笑說藍心湄十分幽默，「她說餐廳暗到以為是男模會館，我收到提醒了，下次一定會安排妥當。」藍心湄也留言回覆：「親愛的謝謝妳。」

從影片中能看到，餐廳還有水母彩色燈飾，看起來十分夢幻，藍心湄不僅和好友們合照，也和師傅們乾杯，看起來情緒十分高昂，貼文曝光後，不少網友都獻上祝福：「心湄姐生日大快樂，謝謝大美人，愉快的晚餐」、「完全都沒變⋯還是青春美麗的心湄姊，生日快樂」、「她就是要男模會館啊！哈哈哈」、「好厲害的壽宴」。

藍心湄開心慶生。翻攝IG@kwanterri

藍心湄的感情狀況一直被備受關注，她曾表示希望一切順其自然，認為感情事勉強不來，也覺得自己很適合單身，因此不考慮踏入婚姻，她在經歷過無數段感情之後，才終於了解自己，但她鼓勵大家多談戀愛，才會知道什麼樣才會對自己好、自己想要什麼，有能力做更多選擇。



