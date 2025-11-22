藍心湄逼問「是不是胖了」 王少偉鬆口給答案
〔記者林南谷／台北報導〕藝人王少偉22日在臉書發文透露被母親問「你是不是胖了」，意外釣出藍心湄跟著逼供，對此，王少偉鬆口做出回應。
王少偉在臉書表示，休假收心最強一句話是被老媽問：「你是不是胖了？」接著他寫了數次的「你是不是胖了」，坦言被無限循環進行式。
有趣的是，連藍心湄也跟著留言問王紹偉：「你是不是胖了？」讓他不得不跳出來回應，王少偉揭曉真相，「是以前太瘦。」還有粉絲安慰留言他：「最近比較結實。」王少偉則打趣說：「厚實。」
