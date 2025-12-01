藍心湄「台東愛馬仕」爆紅，純手工鉤針，一體成型又耐用，連愛馬仕店員都大讚！

藍心湄推薦台東愛馬仕包包

剛過60歲生日的藍心湄曾多次分享「不愛大Logo、只愛好設計」近日在《女人我最大》驚喜分享一款被她封為「台東愛馬仕」的全手工鉤織包。短短節目片段立刻引爆詢問度，不只因為質感高級、工藝細膩，更因為背後藏著台東職人與部落婦女的故事。到底這款包有什麼魔力，能讓時尚教主一拿就愛不釋手？

神級包款藏在台東？藍心湄大讚：「台東愛馬仕」

圖片來源：女人我最大

圖片來源：FB@棉麻屋Cotton

藍心湄在節目上拿出她親自入手的台東棉麻屋鉤織托特包，激動喊出「全手工、零接線、一體成型！」細看無縫鉤織斷面如精品工藝般細膩，配色低調又高級。短短四分鐘的介紹就讓棉麻屋詢問度瞬間飆升，甚至有客人直接搶著預約。一大亮點是創辦人龍惠媚會扛著棉麻線深入部落，一家家教阿姨、媽媽鉤織，不只是做包，更是讓婦女們擁有收入與技能，讓這款包充滿文化溫度。

認識台東東河「棉麻屋」

圖片來源：FB@棉麻屋Cotton

棉麻屋成立於 1998 年台東東河，以一捆棉線、一雙手打造最樸實的生活美學，摒棄阿美族傳統鮮豔配色，改採自然色階，呈現極簡而高級的「部落無印風」。從東河小店開始，如今因為純手工鉤織技法、天然材質與絕美織紋，吸引許多喜愛原創與永續的消費者。每件作品都透過細膩的鉤織、耗時的工序與大量眼力堆疊而成，不靠華麗外表，而是靠扎實工藝走向國際，成為真正的台灣之光。棉麻屋的單品也因為製作時間繁雜，因此每週僅有短時間內可以開放參觀跟購買，這次爆紅後更可說是一包難求！

台東棉麻屋：以手工創造收入，支持部落中生代婦女

圖片來源：FB@棉麻屋Cotton

圖片來源：FB@棉麻屋Cotton

棉麻屋的每個包都由 40 至 60 歲的隆昌部落婦女一針一線鉤織而成，耗時至少三個月至半年，黑色款更需等上一年。因為全程手工、每件皆獨一無二，加上所有材質皆環保素材。這些婦女多有 20 年以上經驗，技術精湛，甚至會在包底留下屬於自己的落款簽名，象徵職人精神與作品的唯一性。也曾有老顧客拿過買了十年的包回店裡，一樣看起來很新，代表胎它真的很耐用！

台東棉麻屋：採用「愛馬仕專用線材」

圖片來源：女人我最大、FB@棉麻屋Cotton

根據 TVBS 採訪，創辦人龍惠媚對於這次的節目爆紅表示：「爆紅到有點招架不住！」至於「台東愛馬仕」的封號，她透露棉麻屋鉤織包使用的就是愛馬仕皮革縫製專用線材。曾有客人帶著棉麻屋的包走進美國愛馬仕門市，竟讓店員誤以為是自家商品，才意外成就這個稱號。細膩工藝、天然材質、高級線材，加上部落文化與手作故事，讓這款包從台東小店一路紅到精品圈，成為真正值得收藏的台灣手作精品。

封面圖片來源：女人我最大、FB@棉麻屋Cotton

