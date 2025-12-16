藍心湄「Jellycat風」Loro Piana飯盒包，萌翻全網～貴婦間爆紅搶喊：我也要一個

藍心湄、loro piana、Jellycat

藍心湄在《女人我最大》節目錄影空檔期間，就向大家介紹她身上的絨毛小包，乍看像義大利精品品牌Loro Piana飯盒包的輪廓，但是上面卻多了英國療癒娃娃Jellycat的小表情，這可不是兩家品牌所推出的聯名款，而是從服裝設計轉行包包修復師馬毅的「二創翻玩」作品，藍心湄就透露，包包萌味十足的模樣，連她身邊的貴婦朋友們都想要一個呢！

Jellycat版本的飯盒包

廣告 廣告

藍心湄介紹，自己手上的飯盒包包，是馬毅老師巧手製成的翻玩包款，結合了目前話題十足的Loro Piana 的 Extra Pocket 外型，以及英國療癒娃娃Jellycat的微笑表情和可愛的小腳腳，讓包包瞬間變身超萌配件。她特別提到，包包不只是看起來可愛，細節可是一點都不馬虎！拉鍊滑順好拉，打開後的內裏使用的是小羊皮材質，真的是非常真材實料！

馬毅曝創作理念

圖片來源：IG@ma_yi_777

馬毅老師就在自己的IG上介紹，之所以會想翻玩這些元素，是認為在AI成趨勢的浪潮下，AI 現階段沒有辦法取代「開創」這件事，這一系列的手袋改造，概念源於「大人世界的安撫玩具」，結合網路上的流行用語「買包治百病」，也就讓他做出了這一系列二創包包。像是藍心湄手上的包包，表面是帶皮羊毛，裡面使用了頭層棉羊皮來保持柔軟羊皮，搭載全鋼含金成份電鍍五金及玉米齒拉鍊，可愛還要實用、耐用。

貴婦間詢問度超高

圖片來源：IG@ma_yi_777

藍心湄透露，這個包包太可愛，身邊的貴婦朋友看到後都忍不住開始詢問：「能不能幫我訂一個？」讓她決定向馬毅許願，希望能有機會再入手同款，想不到，對方反而說他手上還有2個能送給藍心湄，大方的舉動，讓藍心湄覺得有些不好意思而婉拒。

後來，在聊天的過程中才發現，本以為馬毅就是位手巧、有才華的創作者，想不到他每個月都會將固定捐款給 受暴婦女庇護機構，也支持 流浪動物之家。藍心湄聽完十分感動，「剛好藉由這個機會，牽起這個緣分。」

關穎的「Jellycat風」柏金包

類似這樣的二創包包，先前在關穎的IG上也有介紹過，結合愛馬仕與 Jellycat 特徵的「翻玩創意包」，由印尼店家Hold by Hand 自家延伸翻玩的創意設計Classic Brown Fluff BK Bag，俏皮可愛的包款，也是在網友間詢問度超高，關穎坦言，H 牌總讓人覺得有些距離感，但背上這類翻玩版的包去接送小孩，反而多了童趣和輕鬆感，時髦卻沒有壓力！

封面圖片來源：IG@womanqueen42

更多女人我最大報導

2026十二星座「命定開運色」公開！唐綺陽點名：風象穿藍灰、土象靠大地色，穿上就好運

許路兒「H牌小包」不是愛馬仕是它！耐看百搭、價格還不貴！同款紅色德訓鞋超吸睛

不是哭娃？藍心湄改愛泰國設計師「醜萌娃娃」表情神複製，網友敲碗：太可愛！



本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章