藍心湄60大夀，陳美鳳忙完賺錢.緊急飛泰加入生日團隊！

陳美鳳特別飛泰國幫藍心湄慶生/陳美鳳臉書

資深女星陳美鳳17日分享飛往曼谷，與多年好友藍心湄一起慶祝60歲生日的歡樂旅程。

陳美鳳因代言珠寶品牌活動，必須延後一天出發，但工作一結束便立刻飛往泰國加入藍心湄生日團。她並透露，生日團歡樂指數破表。

陳美鳳感性寫下：「這份緣分我真的很珍惜。」並獻上生日祝福：「祝我心中永遠的『女人我最大』，心湄生日快樂、心想事成、永遠閃亮！」

藍心湄早已帶著二十幾位好友先行抵達曼谷，整團住入飯店、逛街、吃飯、拍照行程滿檔，只等陳美鳳+1。 陳、藍兩人性格南轅北轍，一位細膩溫柔、一位快人快語，但深厚情誼讓這趟生日旅行顯得特別珍貴。陳美鳳說：「朋友之間彼此互補，只是妳補我比較多啦，還好有妳！」充滿暖心感情。 在16日藍心湄60 大壽那天，好友們一致換上泰國傳統服飾，以隆重的儀式感幫她慶生。在陳美鳳分享的照片中，每位成員都穿上華麗泰服，排場盛大、充滿異國風情。藍心湄是泰服趴，熱鬧又具話題。 陳美鳳提到，只要兩人工作時間能配合得上，便會安排小旅行，藉機放鬆、慶祝、聊天。