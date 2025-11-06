藍心湄60歲生日「以為在男模會館慶生」 關穎承諾下次安排

天蠍座時尚教主藍心湄本月16日將過60歲生日，昨(5日)好友關穎發文，透露一票好友林心如、陳美鳳、陶晶瑩、許瑋甯等人聚會提前幫藍心湄暖壽，關穎還表示因為餐廳太黑，藍心湄脫口說以為是在男模會館，關穎笑說難不倒她，下次安排。

關穎昨曬影片分享今年是第一組幫藍心湄慶生的好友名單，她感慨說：「祝心湄姐，30+30生日大壽大大大大大大快樂！聽說這個是今年第一個祝壽蛋糕，也太榮幸了吧。願妳永遠身體健康，心想事成～」並補充說：「心湄姐真的超幽默，說餐廳暗到以為是男模會館，我收到提醒了，下次一定會安排妥當」，藍心湄也回應：「親愛的謝謝妳」。

藍心湄被封為百變女王，私下和媽媽感情好又孝順，去年藍心湄和朋友到大陸敦煌旅行，一路上看美景、吃美食，也拍了不少美照，並分享給媽媽自己人在沙漠的背影照片，沒想到媽媽說：「妳看！妳這背影好孤單喔～女兒啊………………………」，藍心湄無言說：「吼！我不明白？媽啊～您把閨蜜兼攝影好友放在哪裡？」

藍心湄過去曾表示，愛情和婚姻都順其自然，勉強不來，她覺得單身好、適合自己，因此沒考慮走入婚姻，是因為經歷過無數戀愛經驗後做出的決定，而她也鼓勵大家多談戀愛，體驗過才知道什麼對自己好，也知道自己真正想要的是什麼，反而有更多能力做選擇。

