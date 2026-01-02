藍急修黨產條例挨批自肥 綠籲民眾黨別配合守國產

（記者陳志仁／台北報導）在中央政府總預算尚未完成審查、國防與國安修法亟待推動之際，國民黨卻力推修正《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，企圖讓已依法認定並追回的不義黨產回流，引發各界譁然。

圖／民進黨發言人吳崢今（2）日召開記者會嚴正抨擊，國民黨正事不做，卻急於為自身財產解套。（民進黨提供）

民進黨發言人吳崢今（2）日召開記者會嚴正抨擊，國民黨正事不做，卻急於為自身財產解套，質疑其修法動機明顯是「自肥優先、國家擺後」；並公開呼籲民眾黨切勿成為修法幫兇，否則將共同承擔破壞轉型正義的政治責任。

吳崢指出，總統於元旦談話中已明確示警，當前國際局勢嚴峻，國防強化與國安法制刻不容緩，但立法院至今仍未完成2026年度中央政府總預算審查，已嚴重辜負人民期待；國民黨對攸關國安的議題消極以對，卻將政治能量集中於高度爭議、明顯圖利自身的黨產修法，嘴上高喊愛中華民國，實際作為卻不斷傷害國家。

吳崢強調，不義黨產的認定並非政治清算，而是歷經多年調查、行政處分與司法救濟程序後所做出的法律結論；民進黨政府依法追回黨國體制時期，透過行政命令不當移轉的國家資產，相關事證完整、程序完備，絕非任意認定。

此外，救國團已被明確認定為政黨附隨組織，其不當取得財產中，包含61筆國有土地，分布於金山、日月潭、阿里山等地；如今國民黨立委卻試圖透過修法排除適用範圍，讓救國團脫離規範，形同以立法手段將國家資產據為政黨私產。

吳崢痛批，國民黨杯葛國防預算，卻急於替黨產解套，雙重標準昭然若揭；面對高達約400億元不義黨產可能回流政黨口袋，民進黨嚴正反對，也呼籲民眾黨與社會大眾站在同一陣線，共同監督立法院，守住歷史正義、社會公平與國家資產。

