藍恐闖關助理費修法！公督盟怒斥惡法：誰支持誰就是貪污除罪化共犯

助理費除罪化修法去年就引起爭議，當時國會助理集結立院門口要求撤回法案，更痛斥張啓楷、陳玉珍等立委。（圖／記者楊士誼攝影）

先前藍營「助理費除罪化」修法引起跨黨派國會助理強烈抗議，而立院司法法制委員會29日將協商牛煦庭提出的相關修法。公督盟今（28）日指出，這是為貪污犯量身打造的惡法，誰支持該法案誰就是讓台灣民主倒退的罪人。公督盟也呼籲民眾盯緊民眾黨的態度，若他們在院會表決時缺席、投贊成票，就是貪污除罪化的共犯；此外也呼籲民眾致電或留言給國民黨立委表達抗議。

公督盟指出，司法法制委員會召委翁曉玲已突襲排定29日召開黨團協商，針對牛煦庭版《立法院組織法》修正案，意圖在週五本會期最後一次院會上強行闖關三讀。而據媒體報導，國民黨內部早已備妥「黑箱修正動議」，準備在院會表決時突襲提出，只為了讓「助理費貪污除罪化」更為明確，公督盟嚴正指出，這是一場意圖摧毀國家廉政防線、為貪污犯量身打造的「惡法」，痛斥這種「預算擺爛一毛未審，貪污除罪卻急著過」的無恥行徑，並呼籲全民睜大眼睛看清楚：誰敢支持助理費貪污除罪，誰就是讓台灣民主倒退的罪人！

公督盟指出，牛煦庭辯稱「修法是為了助理福利，一毛錢都不會進立委口袋」，這完全是欺騙社會的障眼法，本案最惡毒的陷阱，在於將原本屬於「公款」的助理費，在法律上改成「立委個人補助」 ，並且未規定實報實銷，明定要立即實施，嚴重違反釋字499號「禁止民代自肥原則」。

公督盟也提醒，牛煦庭沒說的是，一旦修法通過，錢進到立委口袋恐將通通無罪，該修法恐使人頭助理、浮報薪資、差額回捐等詐領公帑行為降格為個人補助使用爭議；國民黨還隻字不提「建立」助理聘用資訊、安全審查機制等配套，形同拆除國會最後一道防火牆，讓立法院暴露在貪腐與境外勢力滲透的雙重風險之中。

公督盟也嚴正警告國民黨切勿故技重施，假協商、真過水！讓助理費貪污除罪化修法強渡關山！而面對踐踏程序、護航貪污的惡行，公督盟呼籲全民緊盯支持除罪立委，年底選舉必淘汰貪腐政黨；公督盟也呼籲民眾緊盯民眾黨，若白營膽敢在表決時缺席或投下贊成票，就是貪污除罪化的共犯；也呼籲民眾致電或留言給國民黨立委表達抗議，此外唯有靠全民轉傳真相，才能擋下這輛失速的貪腐列車。

