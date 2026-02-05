藍憂台積電高階製程外移 政院：海外發展非取代台灣

（中央社記者賴于榛台北5日電）台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，國民黨立委憂慮高階製程外移恐削弱台灣「矽盾」。行政院則表示，台積電在台先進製程領先全球，而海外發展是基於客戶需求，並非取代台灣。

晶圓代工廠台積電董事長魏哲家今天與日本首相高市早苗會面，雙方洽談日本投資事宜，台積電則發布新聞稿表示，考量人工智慧帶來強勁需求，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠，未來可望改採3奈米製程技術生產。

國民黨立委許宇甄、吳宗憲紛紛憂慮台積電此舉恐削弱台灣「矽盾」，行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時則指出，台積電布局全球，先進製程在台灣更是領先世界，經濟部長龔明鑫就說過，2036年時台灣先進製程占比將是80%，台積電董事長魏哲家也提過，台積電所有決策都是基於客戶需求，海外發展不是要取代台灣。

李慧芝強調，政府將持續支持半導體以台灣為本、以世界為目標，同時持續與產業保持聯繫。（編輯：張若瑤）1150205