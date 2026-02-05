藍憂台積電3奈米赴日「矽盾」成「破窗」 行政院回應了

行政院發言人李慧芝。（王千豪攝）

台積電董事長魏哲家今（5日）與日本首相高市早苗會面，台積電也透過新聞稿正式宣布，正在評估規劃將熊本二廠導入更先進的3奈米製程，國民黨立委許宇甄擔憂「矽盾」將成「破窗」， 護國神山不再保護台灣。行政院發言人李慧芝回應，台積電在海外的發展並不是要取代台灣，且之前經濟部長龔明鑫說明，2036年台灣的先進製程占比是80％。

針對台積電正在評估規劃將熊本二廠導入更先進的3奈米製程，許宇甄表示，這不是單一企業的投資案，而是全球供應鏈重組下，各國以補助與政策把先進製程「拉回本土」的現實競逐，這絕非賴政府口中輕描淡寫的「全球佈局」，而是台灣「矽盾」正式碎裂的起始。當各國正傾舉國之力將先進製程搶回本土時，唯獨民進黨政府還在粉飾太平，無視這已是攸關國家存亡的嚴重警訊。

對此，李慧芝回應，台積電布局全球先進製程，但台灣依舊領先全球，之前經濟部長說到2036年，台灣先進製程的占比是80％；而魏哲家也說過，台積電所有的決策都基於客戶的需求。李慧芝強調，台積電在海外的發展並不是要取代台灣，政府也會持續支持半導體產業，「以台灣為本、以世界為目標」來持續跟產業保持聯繫。

