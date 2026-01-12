藍憂「鄭習會」遭抹紅 許淑華逆風這樣看

▲南投縣長許淑華今天出席救護車捐贈儀式。（圖／南投縣政府提供，2026.01.12）

[NOWnews今日新聞] 日前傳出停辦9年的國共論壇有望於1月底登場，進而醞釀國民黨主席鄭麗文與中國國家主席習近平3月的「鄭習會」，藍營基層擔心遭外界抹紅，對年底選情不利。南投縣長許淑華指出，兩岸互動與交流有安定民心的作用，依以往經驗，只要內容不涉及政治，民進黨政治還是會持正面態度，至於如何不涉及國家重要議題，「我們鄭主席自己會有分寸」。

許淑華今（12）日出席橡膠輸送帶大廠「鑫永銓股份有限公司」捐贈救護車儀式，會後媒體問及鄭麗文將到中國交流，導致一些藍營縣市長擔心影響年底選情，許淑華是否也擔心？

許淑華說，依自己以往的經驗，即使現在是民進黨政府執政，只要兩岸交流內容不涉及政治，中央仍是持正面態度，過去地方政府的各種交流，例如兩國論壇一直以來保持這樣的互動模式，未來兩岸若要開啟黨與黨之間的互動與交流，相信鄭主席自己會有更好的拿捏。

許淑華認為，這幾年台灣觀光確實受很大的影響，業績也下滑得很嚴重，雖說不是非得仰賴大陸市場不可，但在目前兵凶戰危氛圍下，加上美國、各國也都不安定，國人難免憂心。兩岸交流只要不涉及太多敏感議題，同時能為全國開啟更多合作空間，相信能起安定民心的作用，希望民進黨也能正面看待此事，至於如何不涉及國家重要議題，她相信黨主席自己會有分寸。

