藍成立正義律師團 韓瑩酸嗆

藍成立正義律師團 韓瑩：不要跟中共一樣都打「正義」旗幟做不正義的事。曾薏蘋攝

國民黨成立「司法正義律師團」，協助民眾與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法；民進黨發言人韓瑩表示，奉勸國民黨誠實面對司法，不要跟中共一樣，將危害台海安全的演習取名為「正義」，真正在做的卻是危害正義的事。

國民黨今天表示，將成立「司法正義律師團」，協助民眾與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。國民黨文傳會主委吳宗憲指出，第一階段有超過70位律師加入，陸續還會有其他律師加入。

韓瑩表示，國民黨打著正義的口號，無法掩蓋國民黨從上到下在罷免連署期間偽造文書的事實；奉勸國民黨誠實面對司法。

