【藍戰將觀點3-1】凌濤談張善政連任優勢 桃園人要建設不要口號

前國民黨主席朱立倫一手栽培的桃園市議員凌濤近年在政壇表現亮眼，不只擅於空戰與綠營對壘，作為地方議員也熟稔市政，緊盯桃園建設進度。今年適逢地方大選年，凌濤受訪時分析，桃園市長張善政挾高施政滿意度，且桃園市民期待建設優於口號，若綠營今年還想以社群操作把桃園發展議題當政治攻擊目標，恐引起市民反感。

凌濤回顧，2022年時任國民黨主席朱立倫提名張善政參選桃園市長時，縱然起初有不同意見，但張就任後，市政發展證明當時提名是正確的，「理工人」張善政施政風格下，桃園軟硬體建設一步一步穩健向前。

聚焦張善政連任優勢的施政面向，凌濤首先提到城市結構與重大建設的推進，市府針對鐵路地下化議題，提出以中路車站為核心、打造第二市政園區的方向；住宅政策方面，張善政推動可負擔住宅；醫療政策上則推動桃園市立醫院。凌濤認為，這些均屬非常創新的建設，也被視為桃園真正需要的建設。

在軟性治理方面，凌濤指出桃園是全台城市中，人口幾乎是正成長的城市，且育兒新生兒的比例名列前茅，支持年輕人生養下一代成為政策重心。他逐點列舉市府措施，包括好孕專車補助、疫苗補助，以及兩歲專班托育資源的提升；同時也提到到宅坐月子服務與凍卵等作法，讓不少年輕家庭感受到政策符合社會時代的潮流跟趨勢。

談到交通議題，凌濤指出，桃園市民對交通很重視，市府除了推動老城區空間改造，也將人行步道優化與人本交通，作為老城再造的軸心；捷運綠線G11站以北，市府也希望明年底能夠提前通車。凌濤表示，要達成這類工程節點，需要以工程與理工治理的角度追蹤政策發展，日前也與捷工局長一同查看G11站站體與後續城市意向。

專訪議題也觸及府會互動與財政治理，凌濤指出，張善政上任後府會關係非常溫和，市議會跨黨派黨團對市政有許多討論，多能和諧進行，原因在於對桃園轉型發展形成共識，且張善政不以尖銳的政治語言與朝野溝通，而是以政策需求讓各方理解經費使用的必要性。

凌濤強調，經費運用得宜，也因此財政紀律維持在非常良好狀態。他並引用預算數字指出，市府2026年歲出預算原編列1780.4億元，經統刪3億元後，最終以1777.4億元通過，他歸因於議會認為市府「把錢用在刀口上」。

針對市政滿意度與選戰氛圍，凌濤提到張善政滿意度達61%，每次選舉都是獨立事件，選戰關鍵不只在策略張力，也在於讓4年努力與成果接受檢驗。他並指出綠營呈現「群龍無首」狀態，若綠營今年還想以社群操作把桃園發展議題，當政治攻擊目標，可能引起市民反感。

凌濤以城市居民性格作總結，指出桃園市民很善良溫和，期待建設優於口號，也希望穩健力量能在全桃園貫穿，形成溫暖的家園，這也是張善政最大的優勢所在。

