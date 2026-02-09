【藍戰將觀點3-2】藍營大砲凌濤拚連任 交通、都市活化、空品與動保政策皆升級

照片來源：凌濤提供

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

把個人連任規劃直接連結到對桃園的承諾，聲量極高的藍營青壯派桃園市議員凌濤表示，拚連任是對桃園發展最深的承諾，希望把更多想做的政策落實，並以多個桃園區具體議題，交代下一階段的問政與政策方向。

前國民黨主席朱立倫子弟兵凌濤自幕僚起步，歷任新北市政府局處機要秘書、朱立倫辦公室發言人、國民黨史上最年輕文傳會主委，2022年轉戰桃園市議會，以該選區第1高票當選。這段歷程橫跨黨務、政務與競選實務，既累積中央攻防、地方選舉經驗，也接觸地方行政體系運作。至今他持續活躍於傳統、網路節目，口才辨給常與綠營對手有精彩攻防，大砲如他，對於議員本業也不敢輕忽，今年拚連任，政策進度信手捻來，有十足掌握。

在交通與公共運輸方面，凌濤首先提到過去被不少桃園人視為「最大的痛」之一的公車營運問題。他指出，桃園客運要退場，將由桃園捷運公司接手公車部門，自己曾與桃園市長張善政私下談過好幾次，希望往「示範路線」來進行，讓民眾在通勤感受大大提升，把公車改革定位為通勤品質與治理績效的直接體現。

在都市規劃與城市門面議題上，凌濤把重點對準南崁交流道旁的貨運腹地，交流道旁有長榮國際儲運（長榮國儲）的貨櫃集散場，佔蠻大面積，當城市發展走到這階段，應該把一些公共設施做活化，並表示已獲得長榮國儲「很正向的回應」。他強調，若能推動活化，桃園區門面將完全不一樣，市民對此也會支持。

提到環境與生活品質方面，凌濤直指桃園煉油廠長期污染問題，將要求裁罰再裁罰，持續重罰。此外，在長期關注下，經濟部已花一筆經費，在煉油廠周遭的學校頂端設置100個空氣盒子，以便即時監控空氣，讓桃園市民獲得更好的生活品質。

此外，凌濤表示，「動保城市」是他2022年參選時的重要政見，動保城市理念是對生命的尊重，並舉例提到樂天桃園球場新設寵物專區，是他要求之下設立的。此外，凌濤也提到桃園區南昌公園的動保園區，未來將持續把另外兩個營區的建築物「納編」後擴大園區，讓醫療及大小寵物公園都能在南昌公園落地。

在教育與兒童健康公共政策上，凌濤補充提到台北市實行「生生有鮮奶」，自己是第一個要求張善政應該要一年編列2.8億預算跟進，讓桃園20萬名的小朋友每週至少能到超商喝一次鮮奶或豆漿，若乳糖不耐症則以豆漿替代，此政策目標是保障小孩子健康發展。

凌濤將上述交通、公車改革、都市活化、空品監測、動保園區、學童營養支持等議題串成新的桃園發展藍圖。他說，從通勤改革、都市發展與空氣品質改善，再到有愛的動保城市，相信桃園市民期待的是一個新發展方向。

