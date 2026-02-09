【藍戰將觀點3-3】示警民進黨來勢洶洶 凌濤：2026藍白要提名「能贏的人」

照片來源：凌濤提供

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

面對2026年、2028年緊接而來的2大選走向，以及國民黨年輕化策略、兩岸與國際路線定位等議題，前國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤分析，談2028言之過早，2026理想情況是避免彼此瓜分票源，提名「能贏的人」，並示警民進黨擁有豐沛資源，在提名上來勢洶洶，因此藍白沒有不合作的空間。

凌濤提到與前國民黨發言人楊智伃、鄧凱勛一起參與「風向株式會社」網路社群節目《大風吹吹什麼》，就是希望鼓勵更多年輕人參與來改變國民黨。他說，自己出身於青年培訓體系，認為國民黨近年的改變，來自於給年輕人更大機會。

凌濤回溯2022年時任國民黨主席朱立倫在提名辦法上採「青年加權100%」，使6都縣市議員中出現大量年輕新面孔，高達130位年輕縣市議員脫穎而出，民眾看到國民黨新生代在地方服務的表現，為國民黨大加分。他並認為，國民黨若要在下一階段選戰保持競爭力，提名結構的「年輕比例」是一個重要方向。

對於年輕人參選，凌濤提到資源與地方脈絡未必深厚，仍須靠活力、形象與努力爭取支持。他也建議在新人在初選階段，空戰聲量、比例需要拉高，以爭取曝光與辨識度。他也帶到近期監督議題，包括檢驗「福麥」與「大石」等公司，短期內在經濟部變更商業登記後「轉承包國防軍火」，引起社會共鳴，預算是來自人民納稅錢，應有人為市民把關。

談及個人未來發展，凌濤表示過去曾協助國家政策青年白皮書，也曾進入新北市政府民政局工作，並在朱立倫辦公室服務新北鄉親，後來到桃園擔任民意代表。從台北、新北到桃園的工作經驗，使他更理解社群時代的政策需求，尤其如何支持年輕人與小家庭面對社會挑戰。

另外，凌濤指出，許多中間選民對美國、日本印象正面，也希望兩岸避免兵凶戰危並達到去風險，因此「親美、友日、和陸」的國際與兩岸軸線符合中間選民想像。政策層次方面，他更主張應多關注經濟民生，包括在野黨已推動的普發一萬現金，以及修正「財劃法」讓地方政府在教育、科學與社福等領域獲得更多支持。

至於藍白合作，凌濤特別提到藍白曾經歷2024年的經驗，因此在2026提名與2028合作上理應會更加順暢，理想情況是2026避免彼此瓜分票源，提名「能贏的人」。他指出，民進黨擁有豐沛資源，在提名上來勢洶洶，因此藍白沒有不合作的空間。

對於2028總統大選層級的合作，凌濤認為若現在談得過細、過早陷入民調排序（誰領先、誰老二、誰老三），合作氣氛可能受影響，不如先針對政策理念與合作意願討論。他也分享其政治判斷，提及若在野陣營服膺「在野6成」民意、讓選戰目標更清晰，就應把合作視為必要路徑。

凌濤再次強調，2026藍白選戰策略討論小組已成立，應以最大誠意找出會贏的人選，若2026運行順利，模式可沿用到2028的總統候選人提名。最後，他也回到民意焦點，指出少子化、高房價與區域安全的關注升高，能贏的候選人應提出解方，並希望選戰聚焦政策而非淪口水攻防。

