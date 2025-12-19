藍才拋「現任優先」促藍白合！ 何志勇宣布參選新竹市長

新竹市 / 綜合報導

隨著新竹市長高虹安貪污罪大逆轉，也讓國民黨表態會以「現任優先」，支持高虹安爭取連任，意味著兩黨將展開「藍白合」模式。不過國民黨前發言人何志勇，今（19）日正式召開記者會，宣布將參選新竹市長，這也讓原先談好的藍白合增添變數。對此，現任市長高虹安認為，只要願意為新竹站出來，都值得尊敬，也大方祝福。至於國民黨新竹市黨部則立場堅定，重申以連任為優先的共識，希望何志勇能顧全大局，讓藍白兩黨共存共榮、團結齊力。

廣告 廣告

國民黨前發言人何志勇說：「台灣的勇氣，新竹何志勇。」曾任國民黨發言人的，清大助理教授何志勇，今（19）日正式宣布參選新竹市長，只是說好的藍白合呢？

國民黨前發言人何志勇說：「我們主張叫做藍白二階段的初選，包含像最近我們看到紐約市長選舉的民主黨初選，其實跟台灣的初選是不一樣的，那我也會努力的繼續跟國民黨溝通，說服國民黨採用我的這個兩階段的初選。」

何志勇表示，國民黨在新竹市已經11年沒有執政，在藍白合的默契之下，透過公平公開的競爭，共推最強的市長候選人，至於前一天才剛復職的新竹市長，高虹安被問到何志勇表態參選，也大方回應。

新竹市長高虹安說：「想要為新竹服務然後願意站出來，我想都是一件值得尊敬的事，所以我想我是給予祝福。」高虹安話說得保留，但先前國民黨副主席蕭旭岑，曾明確表示，黨內已有共識會採取「現任優先」。

不過隨著何志勇表態參選，不只影響到可能要拚連任的高虹安，也讓藍白合增添變數，至於泛綠陣營方面，包含先前曾披上綠營戰袍參選立委的，陽明交大教授林志潔，以及新竹市議員陳建名，時代力量的前立委王婉諭，都被視為可能人選，而民進黨與王婉諭，有沒有可能綠黃合，也還是未知數。

國民黨新竹市黨部主委王志豪說：「唯有藍白合才能創造勝利的契機，過去兩黨的協商以連任者為優先，希望何志勇博士能顧全大局，我們希望我們在藍白合之下能夠共存共榮。」泛綠陣營人選還沒確定，而藍白合原本看似已經有譜，如今卻增添變數，牽動2026新竹市長選戰。

原始連結







更多華視新聞報導

是否爭取連任新竹市長？ 高虹安：將拜會藍白主席

2026綠營誰戰桃園？ 彭啓明.王義川.張惇涵被點名

馬郁雯正式參選「中正萬華」 段宜康陪掃街

